Войти
ТАСС

В Швеции не исключили передачу танков Украине

95
0
0
Танк Stridsvagn 122
Танк Stridsvagn 122.
Источник изображения: armyrecognition.com

Речь идет о танках Stridsvagn 122

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Швеции не исключает отправку танков Stridsvagn 122 - шведской версии немецкого Leopard 2 - на Украину в будущем. Об этом в среду пишет газета Svenska Dagbladet.

"В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков Швецией, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", - поясняется в письменном комментарии министра обороны Пола Йонсона.

В настоящее время на вооружении армии Швеции около 120 Stridsvagn 122.

Ранее издание Spiegel сообщило о решении Берлина поставить Украине танковую роту Leopard 2 из запасов ВС ФРГ. Кроме того, правительство Германии планирует предоставить Польше и ряду других стран разрешение на экспорт Киеву такого рода техники. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
16.01.2023
Какие танки Запад поставит Украине
29.11.2022
"Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?"
29.09.2022
Европа мечтает о военной автономии. Ничего не выйдет
26.05.2022
Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 02:42
  • 42763
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 00:22
  • 2351
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 14:08
  • 25
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 25.01 13:28
  • 1
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 25.01 11:43
  • 2
В России захотели увеличить количество спутников
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
  • 25.01 06:33
  • 7
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 20:00
  • 5
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 19:16
  • 2
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 19:15
  • 1
Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ
  • 24.01 18:10
  • 0
Крупнейшее польское оборонное предприятие Mesko SA столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну