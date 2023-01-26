В Швеции не исключили передачу танков Украине

Речь идет о танках Stridsvagn 122

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Швеции не исключает отправку танков Stridsvagn 122 - шведской версии немецкого Leopard 2 - на Украину в будущем. Об этом в среду пишет газета Svenska Dagbladet.

"В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков Швецией, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", - поясняется в письменном комментарии министра обороны Пола Йонсона.

В настоящее время на вооружении армии Швеции около 120 Stridsvagn 122.

Ранее издание Spiegel сообщило о решении Берлина поставить Украине танковую роту Leopard 2 из запасов ВС ФРГ. Кроме того, правительство Германии планирует предоставить Польше и ряду других стран разрешение на экспорт Киеву такого рода техники.