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ТАСС

El País: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

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Leopard_2E
Танк Leopardo 2E. Производится по лицензии испанской компанией Santa Barbara Sistemas (SBS).

По информации газеты, в арсенале испанской армии насчитывается 347 танков Leopard

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. Власти Испании приняли решение присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard Украине. Об этом сообщила в среду газета El País.

По информации издания, позиция Мадрида была обусловлена наличием договоренности по данному вопросу на европейском уровне. Отмечается, что в арсенале испанской армии насчитывается 347 танков Leopard.

Летом прошлого года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине десяти танков Leopard. Тем не менее, в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву. 

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Страны
Испания
Украина
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