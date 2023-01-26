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ТАСС

CNN: США отправят Украине не только танки, но и несколько ремонтных бронемашин

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Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules
Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules.
Источник изображения: ВАЕ Systems

Tелеканал не сообщил, какие именно машины получит Киев и сколько их будет

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Власти США намерены передать Украине не только танки M1 Abrams, но и небольшое количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Собеседник канала отметил, что речь идет о машинах на гусеницах, которые предназначены для ремонта танков в полевых условиях и вывоза их с поля боя для техобслуживания. Какие именно машины и сколько получит Киев в сообщении канала не говорится.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества M1 Abrams. Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков германского производства Польшей и другими странами. Вслед за The Wall Street Journal газета Politico сообщила, что США могут направить Украине в качестве военной помощи по меньшей мере 30 танков Abrams. Военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов. Президент США Джо Байден может объявить о таком решении уже в среду. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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