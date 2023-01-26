Российская и белорусская авиация отрабатывает на учениях подавление ПВО

Российская и белорусская авиация отрабатывает подавление ПВО и удары по противнику

МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Авиация Белоруссии и России на совместных учениях отрабатывает подавление систем ПВО, нанесение ударов по живой силе и технике условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении.

Проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами. С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, выполняющих патрулирование воздушного пространства Белоруссии.

Совместные летно-тактические учения проходят в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.