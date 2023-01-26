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ЦАМТО

ВВС Иордании заключили соглашение о поставке истребителей F-16C Блок.70

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Источник изображения: Фото: rjaf.mil.jo

ЦАМТО, 25 января. Командование Военно-воздушных сил Иордании объявило о подписании с США соглашения о закупке новых истребителей F-16.

На первом этапе предусмотрена поставка 12 новых самолетов F-16C Блок.70 для замены состоящей на вооружении устаревшей техники.

Как сообщает информационное агентство Petra, церемония подписания состоялась 19 января в Аммане. Документ подписали командующий ВВС Иордании бригадный генерал Мухаммад Фахти Хиасат (Muhammad Fathi Hiasat) и заместитель посла США в Иордании Рохит Непал (Rohit Nepal).

По заявлению командования ВВС Иордании, соглашение позволит повысить обороноспособность королевства, возможности по взаимодействию с ВС США и направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами, поддержку совместных усилий по борьбе с терроризмом и обеспечению стабильности в регионе.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Иордании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 истребителей F-16C Блок.70, 4 самолетов F-16D Блок.70, 6 подвесных контейнерных систем целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер ATP", 72 пусковых установок LAU-129, 21 пушки M61A1 Vulcan, другого сопутствующего оборудования, вооружения, боеприпасов и услуг на сумму до 4,21 млрд. долл.

В июне 2022 года корпорация Lockheed Martin сообщила, что Иордания подписала письмо с предложением и принятием предложения о закупке восьми новых многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.70. Вероятно, за это время Иордания сумела найти варианты увеличения количества закупаемых самолетов.

Производство F-16C/D Блок.70 для ВВС Иордании будет осуществляться на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина).

F-16 являются основой боевой авиации Иордании. Первые самолеты этого типа были получены из состава ВВС США в 1997 году. В общей сложности с 1997 по 2017 гг. из состава ВВС США, Бельгии и Нидерландов были приобретены 79 истребителей. При этом, с 2013 года 13 самолетов F-16A/B были проданы Пакистану. По имеющейся информации, на вооружении остается около 44 машин F-16A.

Иордания стала шестой страной мира, которая приобретает истребители F-16C/D Блок.70. В целом Бахрейн, Болгария, Марокко, Словакия, Тайвань и Иордания заказали 136 самолетов данной версии.

Планируется, что летные испытания первого F-16C Блок.70 ВВС Бахрейна начнутся 2023 году. Предполагается, что первая партия из четырех самолетов будет поставлена в первой половине 2024 года.

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Страны
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Иордания
Марокко
Непал
Нидерланды
Пакистан
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США
Тайвань
Продукция
F-16
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Lockheed-Martin
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