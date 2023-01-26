Ростех создал "цифровой" двигатель для самолета Як-130

ЦАМТО, 25 января. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в партнерстве с Московским авиационным институтом создала электронный макет серийного двигателя АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130.

Виртуальная силовая установка будет использоваться при обучении специалистов-двигателестроителей сборке, а также в проектах по модернизации моторов этого типа.

Макет включает в себя около 4 тыс. трехмерных цифровых моделей, которые полностью повторяют форму и размеры деталей серийного двигателя и обладают назначенной массой. Из электронных элементов силовой установки можно полностью собрать АИ-222-25 в цифровом виде.

"Внедрение электронных макетов позволяет снизить временные и материальные затраты на модернизацию или разработку двигателей. Виртуальный агрегат, состоящий из нескольких тысяч цифровых деталей, дает возможность оценить работоспособность всей конструкции при изменении любой ее составляющей. Также технология будет использоваться для подготовки производственного персонала, так как "цифровой мотор" является наглядным и удобным пособием по сборке", – сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

Помимо виртуального серийного двигателя, в начале 2023 года на московском предприятии "Салют" будет завершено создание макета экспортной модификации этой силовой установки. Работы над проектом велись в тесном сотрудничестве с Московским авиационным институтом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".