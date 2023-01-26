Политолог объяснил споры стран Запада по вопросу поставок танков Киеву

Политолог Солонников: США и ФРГ медлят с поставками танков на Украину из-за коммерческих интересов

США и ФРГ медлят с поставками своих танков на Украину в частности из-за некоторых коммерческих интересов. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил политолог Дмитрий Солонников в среду, 25 января.

Эксперт объяснил, что первые поставленные Киеву боевые машины будут практически сразу уничтожены, а вид горящей техники не особо способствует росту продаж такого вооружения.

«Танки, которые прежде всего пойдут в атаку, будут первыми уничтожены — все это прекрасно понимают. Картина сгоревших танков не лучший пиар для продажи военной техники за рубеж, поэтому США не хотят поставлять танки Abrams. Вроде хороший современный танк, вроде его активно покупают, например страны Персидского залива, а тут он весь такой сгорит и окажется бессмысленным», — отметил Солонников.

Он напомнил, что миф мощи американского ВПК создавался годами, и разрушение этого образа Штатам не выгодно.

По его мнению, Вашингтон пытается переложить «честь показать свои танки уничтоженными» на Европу, однако Германия тоже не в восторге от перспективы показать уничтоженными свои Leopard. Именно вокруг этого и «торгуется» Запад, отметил политолог.

При этом Солонников не сомневается, что в итоге страны НАТО обязательно свою технику на Украину поставят, и для России это станет новым вызовом, потому что если ранее российские военные противостояли технике советского образца, то теперь столкнутся с современными западными танками.

«До сих пор туда [на Украину] поставляли советскую технику, которая осталась на складах Варшавского договора, понятную украинцам, понятную нам. Другое дело — техника натовского образца. Это совершенно другое, и мы будем с ней по-другому воевать. Использовать ее нужно совсем по-другому, возможности у них разные: где-то наша техника лучше, где-то — натовская. Поэтому сейчас ситуация изменится качественно очень серьезно», — сказал он.

Солонников уверен: успокаивать себя тем, что Киев получит слишком мало танков, не стоит, потому что в НАТО взят курс на противостояние с Россией до конца, и каждая из сторон верит в свою победу.

«Они будут пытаться нас уничтожить, и танков, БТР, самолетов, ракет у Украины будет много», — подчеркнул политолог.

По его мнению, военная помощь будет оказываться Украине и дальше.

Ранее, 24 января, немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

На следующий день день СМИ сообщили и о планах США объявить о передаче Киеву порядка 30–50 танков.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.