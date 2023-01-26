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На Западе назвали единственный выход из украинского конфликта

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Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: © Kongsberg

19FortyFive: единственный способ урегулировать конфликт на Украине — дипломатия

Украинский конфликт развивается по опасному сценарию и может перерасти в глобальную ядерную катастрофу, пишет 19FortyFive. Автор статьи считает, что Запад должен пересмотреть свои нереалистичные позиции на пока еще возможных переговорах с Россией.

Увы, малого у кого из наших медийных экспертов и политиков хватает мужества пойти наперекор руководству, говорящим головам, телегенералам и полковникам, которые требуют безоговорочной победы Украины.

Боевые действия уже унесли с обеих сторон тысячи жизней, потому что человечество так и не усвоило уроков прошлых войн. Как неудачный Версальский мир после Первой мировой подготовил почву для экономического краха Германии, привел к власти Гитлера и косвенно развязал Вторую мировую, так и наша вопиющая неспособность встроить Россию в "Большую Европу" после падения Берлинской стены ускорила подъем Владимира Путина и разожгла в нем жажду воссоздать советскую империю.

Текущее положение дел на Украине

На сегодняшний день ни Украина, ни Россия не проиграли и не выиграли, а Запад и НАТО, вопреки всем уверениям в обратном, стали активными участниками этой кровавой бани.

А недавно бывший канцлер Германии Меркель и экс-президент Франции Олланд взяли и признали, что Минские соглашения заключались не с тем, чтобы урегулировать противостояние в Донбассе, а чтобы выиграть Украине время и вооружить ее на будущую борьбу с Россией.

Кроме того, мы явно должны учесть многочисленные западные инвестиции в украинскую экономику при Обаме и Байдене — в том числе с участием его сына Хантера. В российско-украинском противостоянии на карту поставлены не только демократические чаяния Киева, как нас многие уверяют, а целая масса экономических интересов и соображений безопасности. Ситуация достигла апогея в феврале 2022 года, когда Россия ввела войска и начала полномасштабный конфликт. Защищаясь, Украина снискала щедрую поддержку НАТО и всего Запада, сплоченного Джо Байденом.

Ответственность за начало конфликта, бесспорно, несет Россия. Боевые действия уже привели к огромным жертвам среди гражданского населения Украины и нанесли тяжелый урон ее инфраструктуре. Но и Запад нельзя назвать совершенно безвинным. Он неустанно подливает масла в огонь бесконечными и поставками дорогостоящего оружия, отодвигая при этом в долгий ящик дипломатию, хотя именно она поможет выработать приемлемое для обеих сторон мирное соглашение.

На самом деле, Запад с его непоколебимой верой в военную победу Украины совершенно не берет в расчет то обстоятельство, что униженная на поле боя Россия может защитить свои недавно приобретенные территорий ядерным оружием.

Союзники Украины под угрозой

Учитывая столь рискованную позицию Запада и ведомой США НАТО, назревает вопрос: как они себе представляют победу Украины при поддержке альянса? Украинская инфраструктура, вне всяких сомнений, окажется в полном упадке (мы уже это наблюдаем), а значит, финансовое бремя Запада в связи с масштабным и дорогостоящим восстановлением вырастет еще больше.

Кроме того, если Путин прибегнет к тактическому ядерному оружию, Западу, возможно, придется принять ответные меры. Как это будет выглядеть? Учитывая все свалившиеся на мир стратегические и экономические беды, глобальное потепление и социальную нестабильность в целом ряде стран, уместно ли всерьез рисковать дальнейшей эскалацией на Украине до взаимно гарантированного ядерного уничтожения, которое коснется всего земного шара?

Если хладнокровие не возобладает, а до дипломатии так и не дойдет, продолжающийся конфликт грозит внезапно сойти с привычных рельсов.

Сработает ли канал дипломатии?

Пока мы не рухнули в эту опасную бездну, я убежден, что пришло время открыть новые линии связи между Россией и Украиной — и пусть они трезво изложат друг другу свои цели для мирного урегулирования.

Требовать, чтобы Россия осталась вечным изгоем и ушла со всех занятых ею территорий без каких-либо уступок, — как минимум нереально. Чтобы открыть путь к урегулированию, будет целесообразно превратить Донбасс в демилитаризованную нейтральную зону, которая, как и сама Украина, впоследствии сможет влиться в Европейский Союз. При этом определенные гарантии безопасности Украине сможет предоставить НАТО.

В общем и целом, мир в Европу и на Украину должен вернуться как можно скорее, чтобы свести к минимуму риск глобальной катастрофы. Тогда сотни миллиардов долларов, что сейчас оседают на счетах оружейных компаний Запада, можно будет потратить более разумно — на восстановление пострадавшей Украины и нормальной жизни. Быть может, канцлер Германии прав, что не поддался всеобщему давлению и не отправил танки "Леопард-2", чтобы еще больше обескровить обе стороны.

Окно возможностей, чтобы остановить безумие на Украине и построить приемлемый и прочный мир, еще открыто, но стремительно захлопывается. Как однажды заметил старый добрый генерал морской пехоты Смедли Батлер: "Война — это просто рэкет". Но ее могут остановить сведущие люди, знающие о ней не понаслышке. Так почему же мы до сих пор слепо идем за лжепророками войны?

Р. В. Циммерманн — бывший командир танкового батальона и ветеран 3-й бронетанковой дивизии. Служил во время операции "Буря в пустыне". Бывший инструктор вооруженных сил США по военной стратегии и лидерству и автор статей о военных действиях и международных отношениях.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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