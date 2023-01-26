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РИА Новости

"Их оборона затрещала". Десятки тысяч солдат могут попасть в котел

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Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте).
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Первая важная тактическая победа российской армии в новом году, освобождение Соледара в ДНР, позволила еще сильнее сомкнуть клещи вокруг Артемовска — одного из мощнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе. О том, что может быть дальше, — в материале РИА Новости.

Перерезать снабжение

Российские войска перерезали трассу, соединяющую Артемовск с Северском. Подкрепления для ВСУ оттуда уже не подтянут.

После взятия Соледара Артемовск охватили с северо-запада. С этого плацдарма наступающие движутся в направлении Раздоловки на север, Благодатного — на запад и Красной Горы — на юго-запад. Украинская оборона затрещала.

Есть успехи и южнее. На днях взяли под контроль Клещеевку, на пять-шесть километров приблизившись к стратегически важной трассе из Артемовска в тыловую Константиновку. Использование этой дороги для переброски войск, техники и боеприпасов для "бахмутской группировки" теперь крайне затруднено.

Но пока открыта дорога из Артемовска в Славянск. Чтобы ее перерезать, нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. Тогда многотысячная группировка ВСУ попадет в котел.

Украинские военные под Артемовском (Бахмутом)

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

"Они очень неохотно оставляют позиции, дерутся упорно, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Здесь не только теробороновцы, но и кадровые военные. Много наемников, преимущественно из Польши. Техники и боеприпасов у них хватает. Но у нас преимущество в весе артиллерийского залпа. Вдобавок на этом участке наладили хорошее взаимодействие пушкарей и разведки".

Артемовская "мясорубка"

Идут бои и в самом Артемовске. Штурмовые подразделения заняли позиции в восточной и южной частях города. Как сказал журналистам командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, скоро можно будет говорить об оперативном окружении ВСУ.

Россияне, по его словам, наступают в застройке очень осторожно — там немало мирных жителей. Как только город освободят, власти ДНР откроют тут крупный центр по оказанию гуманитарной помощи.

Вид на Артемовск

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Однако украинские силы подготовились к длительной обороне. В бой идут все новые подразделения. По оценкам западных СМИ, ежедневные потери ВСУ здесь — трехзначные.

Артемовск — достаточно большой город, где до боев жили около 70 тысяч человек. Его потеря, указывают обозреватели, сильно ударит по имиджу киевского руководства, публично обещавшего "не отдавать ни клочка земли".

Кроме того, от ситуации на фронте зависит судьба дальнейших поставок НАТО. На Западе готовы поделиться куда более мощным оружием — но только если у ВСУ будут реальные успехи.

Наконец, Артемовск — важный транспортный узел, именно отсюда до недавнего времени снабжали всю группировку ВСУ в Донбассе. Здесь же дороги расходятся на Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. То есть речь идет о плацдарме для дальнейшего наступления российских войск.

Отвлечь от юга

На днях агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Пентагон настоятельно рекомендовал Киеву оставить линию Северск — Артемовск и занять оборону западнее. Американские советники предостерегали ВСУ от переброски на это направление войск и техники, поскольку инициатива у России. Лучше копить силы для весеннего наступления на юге.

Однако в Киеве, похоже, приняли другое решение.

Военнослужащий Вооруженных сил России, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Одновременно российские войска активизировались в Запорожской области. Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов проинформировал СМИ, что украинские подразделения оставили десяток населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. В частности, село Каменка на берегу Днепра, в 25 километрах от Запорожья. Продвинулись и восточнее, в районе Орехова.

"Наша армия продолжает наступление, — отметил Рогов. — Уже вскрыты позиции украинских войск на второй и третьей линиях обороны, первая прорвана. Благодаря тактическим успехам российских подразделений, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области ".

ВСУ, по его словам, несут большие потери. И, видимо, не могут удержаться на других направлениях — прежде всего в Артемовске, где ситуация для них с каждым днем все хуже. Этот город — дверь к Краматорску и Славянску, где и состоится генеральное сражение за Донбасс.

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