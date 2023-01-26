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ТАСС

ABC: Украина может получить танки Abrams не раньше чем через год

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Источник изображения: topwar.ru

По информации собеседника телеканала, Вашингтон обязуется передать Киеву от 30 до 50 танков

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Американские танки M1 Abrams, которые власти США хотят передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, более чем через год. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, США обязуются передать Киеву от 30 до 50 танков. Источник указывает, что танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Такой шаг, отмечает канал, может означать, что танки в распоряжение Украины поступят нескоро.

По словам неназванного американского чиновника, который побеседовал с газетой The Washington Post, танки "вероятно, не предназначены для ближайших битв" и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества M1 Abrams. Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков германского производства Польшей и другими странами. Вслед за The Wall Street Journal газета Politico сообщила, что США могут направить Украине в качестве военной помощи по меньшей мере 30 танков Abrams. Военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов. Президент США Джо Байден может объявить о таком решении уже в среду. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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