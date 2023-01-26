"Адмирал Горшков" отработал нанесение удара ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео.

"Адмирал Горшков" отработал в Атлантике нанесение удара ракетой "Циркон"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по удаленной морской цели, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", — говорится в релизе.

Морская цель имитировала корабль условного противника, находящийся в более чем 900 километрах.

При выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в ведомстве.

В дальний поход фрегат отправился под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Олега Гладкого. Основная задача — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. В состав Военно-морского флота его приняли в 2018 году, а в 2021-м модернизировали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".

Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают любые современные и перспективные системы ПВО — ПРО.

Церемония выхода фрегата на боевую службу с "Цирконами" прошла 4 января 2023 года.