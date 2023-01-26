В Японии заявили, что будут стараться остановить конфликт на Украине

По словам премьер-министра Фумио Кисиды, Япония также будет прилагать усилия для того, чтобы найти путь к диалогу с Россией

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Япония в сотрудничестве со своими коллегами по Группе семи (G7) будет прилагать усилия для того, чтобы остановить конфликт вокруг Украины и найти путь к диалогу с Россией. Как заявил в среду японский премьер-министр Фумио Кисида, на заседании нижней палаты парламента, Токио для этого намерен продолжать помогать Украине и оказывать санкционное давление на РФ.

По его словам, чтобы создать путь к диалогу с РФ, "мы будем продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России в сотрудничестве с международным сообществом, включая G7".

Кисида таким образом ответил на критику председателя ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнты Идзуми. Он отметил, что лидеры Франции и Германии после начала специальной военной операции РФ на Украине проводили телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как Япония, по его мнению, не делала таких попыток к диалогу. Ранее премьер Японии в контексте ситуации вокруг Украины не говорил о том, что Токио будет предпринимать усилия по поиску путей диалога с Москвой.

Японские санкции, которые из-за ситуации вокруг Украины вводились в несколько этапов, затрагивают уже свыше 900 человек и более 50 организаций в РФ. Кроме того, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Страна также утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже около 500 наименований, в том числе полупроводники, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, обрабатывающие станки. Кроме того, введено эмбарго на поставки в РФ предметов роскоши и на импорт оттуда золота. Также запрещен экспорт в Россию ряда химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия.

Санкционное давление на торговлю в ближайшем будущем, как ожидается, сохранится. Японская сторона неоднократно отмечала, что в рамках своего председательства в Группе семи в этом году сосредоточится на ограничительных мерах в отношении России и поддержке Украины. Как заявил в ответ на это заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России".