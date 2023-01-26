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ТАСС

В Молдавии заявили, что нуждаются в военных союзах из-за ситуации на Украине

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

По словам министра обороны республики Анатолия Носатого, события на Украине заставили Молдавию "пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности"

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Молдавии необходимо пересмотреть военную стратегию, усилить армию и найти военных союзников. Об этом в среду заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

"События на Украине заставили нас пересмотреть стратегию и готовиться к вызовам в области безопасности. К сожалению, армии уделялось мало внимания и инвестиций. <…> Наш статус нейтралитета оставил нас одних с системой обороны, которая не отвечает современным реалиям", - сказал он в интервью телеканалу Rlive.

Комментируя дискуссии политиков и экспертов о необходимости отказа от закрепленного в конституции страны нейтрального статуса и присоединения к НАТО, Носатый обратил внимание, что на данном этапе республика может ограничиться другими союзами. "Это могут быть локальные, зональные и региональные альянсы. Конфигурации могут быть разные. Что касается НАТО, то Молдавия не готова технически к этому процессу", - констатировал министр. Вместе с тем он дал понять, что главным препятствием на пути к вступлению в альянс остается отсутствие поддержки со стороны большинства граждан.

Молдавская армия - одна из самых малочисленных в СНГ. Для экономии средств ее личный состав сокращен примерно до 6 тыс. человек, а срок срочной службы уменьшен до 12 месяцев. На вооружении находятся полтора десятка транспортных самолетов и вертолетов, около двухсот бронетранспортеров и больше ста орудий и минометов.

Конституция Молдавии определяет страну как нейтральное государство. Подавляющее большинство граждан, согласно опросам, против вступления страны в НАТО, однако правящая коалиция проевропейских партий в парламенте считает, что это не мешает республике сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства. В рамках этого документа НАТО помогает модернизировать молдавскую армию. При этом республика оказывает поддержку блоку в миротворческих операциях.

Еще до событий на Украине Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве в военной сфере с соседней Румынией. 

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Страны
Молдавия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
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