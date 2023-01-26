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Военное обозрение

Источник назвал новые сроки окончания операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока 35-го СРЗ в Мурманске

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Источник изображения: topwar.ru

Вывод из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжается и завершится в следующем месяце, когда корабль окончательно покинет док и встанет обратно к достроечной стенке. Об этом сообщили два источника в российском ОПК.

Операция по выводу ТАВКР "Адмирал Кузнецов" из сухого дока 35-го МСРЗ в Мурманске началась 20 декабря, процесс планировалось завершить в течение месяца, но сроки снова сдвинулись вправо и теперь это февраль. Причины источники не называют, но скорей всего они технического характера и связаны с самим доком. Все дело в том, что крейсер ставили в док, не оборудованный батопортом (устройство для закрытия дока) и пришлось строить временную перемычку. Теперь ее нужно убрать, чтобы выпустить крейсер из дока. Кроме того, на работы влияют погодные условия.

Начавшаяся ориентировочно 20 декабря операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) продолжается и завершится уже в феврале

- приводит ТАСС слова одного из источников

Согласно последней информации, озвученной главой Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым в конце прошлого года, работы на корабле идут по графику, предварительные сроки передачи крейсера в боевой состав флота - первый квартал 2024 года.

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году. После начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле. Из-за этого пришлось строить новый сухой док на 35-м СРЗ в Мурманске.

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