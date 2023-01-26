Источник назвал новые сроки окончания операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока 35-го СРЗ в Мурманске

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Вывод из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжается и завершится в следующем месяце, когда корабль окончательно покинет док и встанет обратно к достроечной стенке. Об этом сообщили два источника в российском ОПК.
Операция по выводу ТАВКР "Адмирал Кузнецов" из сухого дока 35-го МСРЗ в Мурманске началась 20 декабря, процесс планировалось завершить в течение месяца, но сроки снова сдвинулись вправо и теперь это февраль. Причины источники не называют, но скорей всего они технического характера и связаны с самим доком. Все дело в том, что крейсер ставили в док, не оборудованный батопортом (устройство для закрытия дока) и пришлось строить временную перемычку. Теперь ее нужно убрать, чтобы выпустить крейсер из дока. Кроме того, на работы влияют погодные условия.
- приводит ТАСС слова одного из источников
Согласно последней информации, озвученной главой Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексеем Рахмановым в конце прошлого года, работы на корабле идут по графику, предварительные сроки передачи крейсера в боевой состав флота - первый квартал 2024 года.
Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году. После начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле. Из-за этого пришлось строить новый сухой док на 35-м СРЗ в Мурманске.