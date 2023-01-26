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Военное обозрение

Президент Колумбии заявил об отказе Вашингтону в поставках оружия Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается псевдокрестовый поход коллективного Запада во главе с США против России. На данный момент одной из задач американских чиновников является попытка расширить «антироссийскую коалицию», принудив деньгами, угрозами или политическим давлением так или иначе подключаться к ней разные государства мира. Но если это достаточно легко проходит со странами Запада, то в других регионах мира на американские «предложения» смотрят, мягко говоря, скептически. Не считая завсегдатаев антироссийской повестки – таких как, например, Япония, Австралия и т.п. – неевропейские страны не горят желанием стать фактическими участниками конфликта на Украине.

Так, Вашингтон попытался надавить на власти Колумбии с тем, что те передали оружие киевскому режиму. Об этом заявили колумбийский президент Густаво Петро на пресс-конференции. Петро, отвечая на вопрос ТАСС, дал понять, что чиновники США «просили» официальную Боготу «поделиться» с Украиной вооружением российского производства.

Густаво Петро заявил о том, что Колумбия в конфликте на Украине не занимает какую-либо сторону и находится вне этого конфликта.

Президент Колумбии:

Мы чётко обозначаем свою позицию: мы за мирное разрешение. Поэтому ни одна единица военной техники, включая российскую, которая у нас имеется, вне зависимости от её состояния, не будет участвовать в этом конфликте.

Президент Петро указал на то, что у Колумбии есть оружие российского происхождения, но его состояние плохое.

Она нуждается в серьёзном обслуживании.

Напомним, что ранее Колумбия неукоснительно шла в русле американской политики. Однако с недавних пор в этой стране политический вектор значительно изменился. И слепого повиновения воле Вашингтона в Боготе уже нет.

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Страны
Австpалия
Колумбия
Россия
США
Украина
Япония
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