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РИА Новости

Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину

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Американский танк Abrams
Американский танк Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith

Антонов: российские военные уничтожат американские танки на Украине

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.

Местные СМИ пишут, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams.

"Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте", - сказал посол, его слова приводит дипмиссия.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", - добавил он.

По словам Антонова, США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение. "(Вашингтон) дает "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о "войне по доверенности" с нашей страной", - заявил он. Посол обратил внимание, что американцы постоянно повышают "планку" военного содействия Украине, особенно в периоды, когда российские войска одерживают победы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
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