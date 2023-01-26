В России построят корабль с платформой для упрощенной посадки беспилотников

В России построят корабль с площадкой для упрощения посадки вертолетов и беспилотников

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. ВМФ России опробует на одном из боевых кораблей гиростабилизированную платформу для упрощения взлета и посадки вертолетов и беспилотников на палубу при сильном ветре и волнении моря, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Командование ВМФ получило от разработчиков документацию на гиростабилизированную платформу, необходимую для ее интеграции на боевой корабль. Работа началась. В ближайшие годы можно ожидать появления у российского флота первого корабля с гиростабилизированной площадкой для взлета-посадки палубных вертолетов", - сообщил источник.

Он не стал уточнять, корабль какого проекта планируется оснастить платформой, а также будет ли это новый проект или под платформу адаптируют один из уже существующих.

Гиростабилизированная платформа позволяет существенно упростить и обезопасить взлет и посадку вертолета или беспилотника вертикального взлета и посадки на палубу корабля за счет компенсации качки при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, высоком волнении моря.

Источник добавил, что разработку можно также применять в качестве основы для кранов, аппарелей, трапов и другого оборудования на судах обеспечения, когда требуется снизить воздействие условий окружающей среды. В сухопутном варианте платформа уже нашла применение в составе динамических тренажеров для водителей бронетехники или автомобилей.

Сама платформа представляет площадку на опорах-приводах, доработанную под увеличение количества приводов с стандартных шести до 13. Источник отметил, что флотом на данный момент выбрана та российская разработка, которая обладает самыми широкими из доступных на сегодняшний день степенями свободы и рабочими диапазонами.