Эксперты считают, что обучение ВСУ обращению с Leopard 2 займет годы

В частности, для выполнения боевых задач экипажу танка недостаточно научиться ездить и стрелять, отметил редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Переобучение украинских военнослужащих для управления немецкими и британскими танками Leopard 2 и Challenger 2 может занять годы, поэтому с большой долей вероятности в зоне боевых действий управлять ими будут иностранные экипажи. Кроме того, эти машины могут оказаться сложными в обслуживании для украинской армии и имеют ряд особенностей, делающих возможным их уничтожение российским вооружением, отмечают опрошенные ТАСС военные эксперты.

Как сообщило во вторник издание Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий принял решение о поставке роты боевых танков Leopard 2 Украине. При этом ранее стало известно, что власти Польши официально обратились к правительству ФРГ с просьбой разрешить реэкспорт Киеву роты таких машин. Помимо этого, в ближайшие недели передать Украине 14 основных боевых танков Challenger 2 намерена Великобритания.

"Чтобы обучать ВСУ пользовать танками, времени нет"

Быстро обучать управлению западными танками экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые до этого имели дело лишь с советскими машинами, не получится, уверен редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Если смотреть программу подготовки в ФРГ или Великобритании, то она занимает не один год. Поляки, которые получили Leopard когда-то, переобучались в течение двух-трех лет. Причем это мы говорим о контрактниках, профессиональных военных", - объясняет эксперт.

Леонков подчеркивает, что для выполнения боевых задач экипажу танка недостаточно научиться ездить и стрелять - ему необходимо превратиться в "спаянный экипаж, который должен работать не только самостоятельно, но и в составе взводов, рот, батальонов". По словам эксперта, этот процесс занимает не один год. "К примеру, в советской армии этому обучали два года. К концу второго года обучения танковый экипаж из срочников уже был способен выполнять любые боевые задачи. Но танки Leopard 2 и Challenger 2 более сложные, потому что в них много всякой электроники, и любая "криворукость" может привести к поломкам", - отметил он.

По прогнозам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, переобучение украинских специалистов может занять около месяца, а основная проблема заключается в надписях на органах управления на иностранном языке. Как подчеркнул эксперт, во время боя экипажу некогда думать, где находится нужный элемент, ему необходимо работать "на автомате".

"Надо учесть, что там [в танках Leopard и Challenger] экипаж - четыре человека, а не три: научиться заряжающему в качающейся машине вытаскивать снаряд из ухватки и закидывать в "казенник" (часть ствола танковой пушки, где находится затвор) орудия - это не просто", - отметил Литовкин. Роль заряжающего в этих западных танках очень высока, указывает он, но взять ее на себя военнослужащий ВСУ не сможет. "Скорострельность Leopard 2, Challenger 2 и Abrams, про которую пишут в справочниках, достигается за счет четкой работы этого заряжающего. А у нас эту работу выполняет автомат заряжения. Представьте как нужно натренировать этого заряжающего, чтобы он быстро производил выстрел", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что в танковых боях скорострельность машины становится фактором, который обеспечивает живучесть танка: "кто первый выстрелил - тот и выжил".

"Для того чтобы обучить ВСУ пользоваться танками нужно больше времени, а его нет. Танки нужны "уже вчера" и они должны прийти с умелыми экипажами, чтобы четко выполняли задачу, знали когда выходить на огневой рубеж, когда его покидать", - подытожил военный эксперт. По словам Леонкова, в найденных подбитых САУ Krab, которые Польша передавала Украине, все члены экипажа были поляки - это дает основания предполагать, что и зарубежными танками будут в итоге управлять иностранцы.

"Громкая реклама лопнет после столкновения с российской действительностью"

Как отметил Леонков, "Леопард" является посильной целью для российских противотанковых ракет, что стало ясно во время операций армии Турции против курдских формирований на территории Сирии. "Курды жгли эти танки самым первым ПТРК "Малютка" производства 60-70-х годов, - сказал он. - Жгли настолько успешно, что турки отказались от наземной операции с поддержкой танков, а начали просто дистанционно обстреливать позиции курдов с помощью авиации, артиллерии и систем залпового огня". Российские противотанковые комплексы могут уничтожать не только Leopard 2 и Challenger 2, но и американские танки Abrams, если они появятся у Украины, заметил Литовкин. "Громкая реклама этих танков как лучших танков в мире мгновенно лопнет после столкновения с российской действительностью: российскими ПТУР "Корнет", "Фагот" и любыми другими. А тем более российскими танками", - сказал он, уточнив, что уничтожить западные машины способны даже советские Т-80 и Т-72Б3.

На эффективность российского Т-72 для уничтожения немецких и британских машин указал и Леонков. "Он очень эффективен против танков, особенно в версии Б-3. Там новая система управления огнем, новые БОПСы (бронебойные оперенные подкалиберные снаряды). Так вот, он Leopard 2 в любую проекцию пробивает", - указал он. При этом, как обратил внимание Литовкин, слабое место перечисленных танков - в их высоте. "Если наш танк 2,23 м, то у них под три метра: 2,70-2,90 м. Я уже не говорю о том, что Abrams вообще длиннее любого нашего танка на метр. Чем больше цель, тем в нее легче попасть", - объяснил собеседник.

Слабое место предполагаемых к поставкам модификаций Leopard - 2А4 - в том, что он стреляет только когда приостанавливает свое движение, добавил Леонков. "Если наши танки могут на ходу с поворотом башни точно попадать в цель, то этим придется останавливаться. А это все драгоценное время, да и ничто не является отличной мишенью, как стоящий танк, по нему проще навестись", - сказал эксперт.

Кроме того, если западные танки в ходе боевых действий на Украине получат повреждения, у ВСУ могут возникнуть сложности с их ремонтом. "Например, сбили гусеницу. Как ее менять, в какой последовательности? Заглох двигатель, надо разобраться в причинах", - объяснил эксперт, отметив, что танковый экипаж должен решать подобные проблемы "не задумываясь, как автомат, а не по книжке-инструкции". Однако у ВСУ не должно возникнуть проблем с заправкой танков: как пояснил Литовкин, они являются многотопливными.

40 западных танков на весь фронт

В свою очередь Литовкин заметил, что в общей сложности запад способен поставить Киеву около 40 машин: 14 танков готова дать Великобритания, 12 - Польша, еще 12 - Германия. Такое количество никак не повлияет на расстановку сил в конфликте, линия фронта которого имеет длину почти в тысячу километров. "Если взглянуть на статистику Минобороны России, то можно увидеть, что с начала спецоперации мы уничтожили 7 600 бронированных целей, из них где-то 850 танков. Поляки уже поставляли танки Украине - около 200 танков Т-72. Все они выработались либо уничтожены нами. Батальоном больше, батальоном меньше, это никакой роли на линии фронта не сыграет", - заключил он.