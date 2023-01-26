Получив "зенитные танки" Gepard, бандеровцы продолжают использовать "Шилки"

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Когда в последнее время говорят о самоходных зенитных установках, находящихся на вооружении вооруженных формирований киевского режима, то, как правило, имеют ввиду ЗСУ Gepard. Выполненные на шасси устаревших основных боевых танков Leopard 1 они поставляются неонацистам властями Германии.

Как отмечает проект "Русское оружие", такие средства противовоздушной обороны находятся далеко от передовой - их пытаются использовать для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, в основном, дронами-камикадзе. По разным данным, всего поставлено более трех десятков единиц такой техники.

Но о каком-то эффективном применении говорить не приходится, в большинстве случаев вплывает информация о хроническом дефиците боеприпасов для них.

Однако, Gepard - не единственный тип машины подобного предназначения у ВСУ, ранее на вооружении имелись также 2С6 "Тунгуска" и ЗСУ-23-4 "Шилка". Они практически не попадают в объективы фото- и видеокамер. Хотя в январе минувшего года пресс-служба концерна "Укроборонпром" сообщала о передаче войскам нескольких 23-мм зенитных самоходок.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Вполне вероятно, что большая часть этого оружия была уничтожена российскими самолетами и вертолетами, но какое-то количество, к сожалению, еще осталось. Например, недавно засветилась одна из "Шилок". Боевики ее используют не для противодействия средствам воздушного нападения, а для огневой поддержки. Правда, обнародованный в Сети ролик больше напоминает постановку: во время стрельбы один из членов экипажа по пояс высовывается из люка. Вряд ли он стал бы это делать, если бы перед машиной был настоящий противник.