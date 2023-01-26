Это событие решит судьбу конфликта на Украине

dikGAZETE: судьбу украинского конфликта решат президентские выборы в Турции

Противостояние Запада и России на Украине — это "страшная битва за будущее человечества", пишет dikGAZETE. Пока США и ЕС подливают масло в огонь конфликта, Эрдоган приложил максимум усилий для нивелирования последствий кризиса. Если вдруг он проиграет президентские выборы, кто займет место Анкары в урегулировании конфликта?

Эрхан Алтыпармак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране состоятся 14 мая 2023 года.

Эти выборы станут важнейшими в истории внутренней политики Турции и в дальнейшем изменят балансы сил в мире.

Основной причиной этого является продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной.

На самом деле этот кризис не следует рассматривать как конфронтацию между Россией и Украиной, потому что в этом противостоянии непосредственно принимают участие США, НАТО и многие западные страны, которые поддерживают киевский режим напрямую. Москва пытается в одиночку противостоять коалиции западных государств, ведь страны восточного блока не оказывают прямой поддержки России.

Поскольку мы не видим союзников России на поле боя, украинский конфликт правильнее было бы назвать борьбой России и западного альянса.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США организовали более 300 вторжений на территории других стран после окончания холодной войны.

Это серьезная статистика. Так что происходящее на Украине — это страшная битва за будущее человечества.

Следовательно, поддерживать киевский режим — то же самое, что выступать на стороне оккупантов.

Мне не странно видеть российскую армию на землях, где издревле присутствует русский народ. По этой причине для меня в этом конфликте корректнее рассматривать Запад в качестве захватчика, а не Россию.

После того как Москва начала военную операцию в Донбассе 24 февраля прошлого года, Анкара отметилась важными, значительными усилиями.

Подписание соглашения по поставкам зерна, состоявшиеся обмены пленными, попытки посадить за стол переговоров постоянно уклоняющегося от них Зеленского показывают, в каком важном положении находится Турция в этом противостоянии.

Турция, хотя и не может договориться с Россией по многим вопросам, продолжала проводить политику баланса в этом конфликте и содействовать достижению мира во имя будущего человечества.

Конечно, следует также напомнить, что между Анкарой и Москвой продолжается реализация крупных экономических проектов.

В числе важнейших из них — строительство атомной электростанции "Аккую", поставки голубого топлива в Европу по газопроводам на территории Турции, соглашения в сфере обороны, создание газового хаба и превращение Анкары в энергетический центр.

В государствах важна преемственность.

Соглашения, заключенные действующими правительствами, также связывают обязательствами и новые власти. Тем не менее с возможностью здоровой реализации проектов могут возникнуть проблемы.

Турция, которая является членом НАТО и имеет хорошие отношения с западными странами, занимает важное положение на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Азии.

Поэтому президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая этого года, имеют огромное значение.

Если на этих выборах победит Эрдоган, политика Турции не изменится. Однако если победу одержит довольно окрепшая оппозиция, то не только в Турции, но и на Украине, в Европе и на Ближнем Востоке возникнет большой пробел.

Причина этого заключается в том, что при смене власти система, сформированная Партией справедливости и развития Турции, правившей страной более 20 лет, будет трансформирована.

В оппозиционный блок, у которого также есть шанс выиграть на выборах в Турции, входит шесть политических партий. Али Бабаджан (Ali Babacan), один из лидер этих партий, прямо защищает политику западных стран.

А Ахмет Давутоглу (Ahmet Davutoğlu) сыграл ключевую роль в процессе, связанном с уничтожением российского военного самолета, приблизившегося к турецкой границе в Сирии, в 2015 году. Давутоглу заявил, что лично отдал приказ сбить самолет, и превратил это в политическое шоу. Давая США сигналы своей антироссийской риторикой, он демонстрировал приверженность западной политике.

Подходы остальных четырех политических партий в составе оппозиционного блока к России не вполне ясны.

Новые поставки оружия киевскому режиму со стороны западных стран подразумевают затягивание военного конфликта в Донбассе.

Возможно, американские и европейские вооружения продолжат сыпаться на жителей Донбасса и после 14 мая 2023 года. Если на выборах в Турции победит оппозиция, то хаос, устроенный западными странами, будет сохраняться.

В таком случае Турция, которая начнет переживать собственные внутриполитические перемены, отдалится от многих критических ситуаций, начиная от украинского кризиса и заканчивая проблемами на Ближнем Востоке.

Это повлечет за собой усиление нестабильности в Восточной Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

Все это время мы не видели со стороны европейских лидеров попыток посадить Зеленского за стол переговоров.

Мы также не видели, чтобы европейские страны продвигали критические соглашения, такие как зерновая сделка.

Европейцы также не пытались содействовать обмену пленными. И, очевидно, они по указанию США будут и дальше нагнетать напряженность в регионе и, может быть, даже способствовать переносу военного конфликта в другие страны.

Так что в настоящее время нет другого игрока, который будет продолжать мирную политику вместо Турции.

По этой причине выборы в Турции стали важны не только для турок, но и для многих других обществ мира.

Таким образом, с президентскими выборами может измениться и ход военного конфликта на Украине.