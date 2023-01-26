Кулеба заявил, что в Европе начали прорабатывать поставки Украине истребителей F-16

Глава МИД страны отметил, что его "европейский коллега" взял вопрос в работу

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некие европейские коллеги "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16.

Во вторник он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) диалог с неназванным "европейским коллегой". Он сказал Кулебе, что "берет в работу" вопрос F-16, на предоставление которых рассчитывает Киев. "Он знает, что делать", - написал украинский министр про своего коллегу. 20 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками заседания министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии, выразил надежу на получение в будущем от стран Запада истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Ранее вопрос об их поставке был поднят в ходе дебатов в парламенте Нидерландов. Позже премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается. При этом он отметил, что страна "ни от чего не отказывается заранее, но поставка истребителей, конечно, является очень серьезным шагом".