Главный штурман ВМФ заявил, что корабли РФ оснащены отечественной навигационной техникой

Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Финского залива, 15 июля 2021 года.

Оборудование показывает свою высокую надежность в любой точке Мирового океана, отметил контр-адмирал Эдуард Луйк

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России оснащены навигационной техникой российского производства, которая показывает свою высокую надежность в любой точке Мирового океана. Об этом заявил главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк.

"На кораблях ВМФ установлена навигационная техника только российского производства, которая показывает свою высокую надежность и в Арктике, и на экваторе, гарантированно обеспечивает навигационными данными оружие и вооружение в любой момент времени", - сказал Луйк в опубликованном в среду интервью газете "Красная звезда" в интервью по случаю и Дня штурмана ВМФ, отмечаемого в России 25 января.

По оценке главного штурмана ВМФ, развернутая отечественная группировка спутников радионавигационной системы ГЛОНАСС, работает в соответствии с заданными характеристиками и позволяет ее использовать в целях обеспечения навигационной безопасности плавания кораблей и судов Военно-морского флота.

"Сбоев в работе системы не отмечено", - добавил он.