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ТАСС

Нацгвардия США допустила обучение ВСУ применению Abrams в случае их поставки Киеву

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Американский танк Абрамс
Американский танк Абрамс.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / The U.S. Army

Глава бюро Национальной гвардии Дэниел Хокансон отметил, что еще до начала специальной военной операции представители США занимались обучением ВСУ во Львове

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Национальная гвардия США готова удовлетворить любой запрос, касающийся оказания помощи Киеву и обучения ВСУ использованию западных вооружений, если такой поступит. Об этом глава бюро Национальной гвардии США генерал Дэниел Хокансон заявил на брифинге во вторник в ответ на вопрос о готовности Нацгвардии обучать украинских военных применению танков Abrams в случае их передачи Украине.

"Я не могу комментировать конкретно ситуацию с танками Abrams, я не участвую в этих обсуждениях, но я знаю, что о чем бы ни просили Нацгвардию с момента начала нашего партнерства с Украиной в 1993 году, мы выполняли все требования в координации с украинской стороной", - сказал он.

По словам Хокансона, еще до начала специальной военной операции РФ представители Национальной гвардии США занимались обучением ВСУ во Львове. "Мы продолжаем обучать их в Германии использованию систем вооружений и всего остального, с чем им может потребоваться помощь. Так что, очевидно, мы будем делать все, о чем нас попросят", - добавил Хокансон.

Газета The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источники сообщила, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества танков M1 Abrams. По сведениям издания, объявление о поставках может быть сделано уже на этой неделе. Как отмечает газета, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая подразумевает выделение Киеву небольшого числа танков Leopard 2 от самой Германии, а также одобрение со стороны Берлина поставок танков немецкого производства Польшей и другими странами.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, по результатам которой глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке Украине танков Leopard 2. Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина. 

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Польша
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Украина
Продукция
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M1 Abrams
Компании
Росгвардия
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