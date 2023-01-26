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ТАСС

США заявили, что продолжат предупреждать КНР о "последствиях" поддержки СВО

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что ее страна будет "ясно сигнализировать о том, что означает поддержка агрессии России против Украины"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать отговаривать Китай от поддержки специальной военной операции России на Украине, и Вашингтон предупреждает Пекин о "последствиях" оказания Москве помощи на этом направлении. С такими заявлениями выступила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы внимательно следим за ситуацией, мы это делаем с момента начала войны. Мы продолжим доводить до сведения Китая последствия предоставления материальной поддержки в войне России против Украины. Мы множество раз говорили об этом. Мы будем очень ясно сигнализировать о том, что означает поддержка агрессии России против Украины", - сказала официальный представитель президента США.

Она комментировала публикацию информационного агентства Reuters из Вашингтона, в которой утверждалось со ссылкой на источник, что американская администрация фиксирует "некоторую вызывающую обеспокоенность деятельность китайских компаний", якобы имеющее место оказание России "нелетальной военной помощи", не представляющее собой, однако, нарушения режима односторонних санкций США. В этом материале также говорилось, что американская сторона не знает, известно ли властям КНР о происходящем.

"Как я говорила множество раз, как множество раз говорили мои коллеги из СНБ (Совета национальной безопасности Белого дома - прим. ТАСС), мы будем поддерживать Украину и украинский народ столько, сколько потребуется", - отметила Жан-Пьер.

Представитель главы американской администрации отказался уточнить, был ли между Соединенными Штатами и Китаем контакт по поводу упомянутой новой информации. "Не буду вдаваться в детали дипломатических <...> переговоров. Просто скажу, что мы следим за ситуацией и ясно излагаем [свою позицию] китайскому правительству", - заявила пресс-секретарь. 

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