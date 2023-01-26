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РИА Новости

Путин назвал российские средства ПВО одними из лучших в мире

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Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Путин: российские системы ПВО – одни из лучших в мире

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал российские средства ПВО одними из лучших в мире.

"Всё бывает, но практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире", – приводит его слова РИА Новости.

Такую оценку Путин дал российским системам ПВО на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Он также отметил, что производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами.

"То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством", – сказал Путин.

Он назвал российские системы ПВО современными и надежными.

Ранее радио Sputnik сообщило об уничтожении двух беспилотников при подлете к Балаклавской ТЭС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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