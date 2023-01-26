Путин: российские системы ПВО – одни из лучших в мире

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал российские средства ПВО одними из лучших в мире.

"Всё бывает, но практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире", – приводит его слова РИА Новости.

Такую оценку Путин дал российским системам ПВО на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Он также отметил, что производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами.

"То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством", – сказал Путин.

Он назвал российские системы ПВО современными и надежными.

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