Американцев кормили небылицами о России задолго до спецоперации

TAC: американский истеблишмент разжигал антироссийские настроения в США задолго до СВО

Скандал вокруг "вмешательства" России в выборы в США помог Вашингтону заручиться согласием своего народа на новую холодной войну с Москвой, пишет TAC. Благодаря усилиям политиков, к началу СВО американцы были готовы верить в любые небылицы о России.

Конгрессмены разжигали антироссийские настроения задолго до начала специальной военной операции на Украине

Кели Бокар Влахос (Kelley Beaucar Vlahos)

Одним из самых изобличительных фактов, выплывших наружу в результате публикации так называемых "Твиттер-файлов" ("Твиттер-досье", "Twitter Files") журналиста-расследователя Мэтта Тайби (Matt Taibbi), стало то, насколько агрессивно конгрессмены и федеральные чиновники продвигали циничный нарратив, который заставил оператора крупной социальной сети подчиниться и сделал из России пугало. Этот образ преследует внешнюю политику Соединенных Штатов и определяет их позицию в украинском конфликте.

Помимо прочих актов манипулирования нарративом и общественными дискуссиями "Твиттер-файлы" – электронные письма, попавшие в руки Тайби и других журналистов после того, как в октябре Илон Маск купил компанию Twitter, – доказывают, что начиная с 2017 года Facebook* и Twitter подвергались невероятному давлению, цель которого заключалась в том, чтобы заставить их признать и предать гласности вмешательство России в деятельность социальных сетей в период президентской гонки 2016 года.

Согласно продвигаемой конгрессменами и федеральными чиновниками версии, это предполагаемое вмешательство – принявшее форму "ботов" и аккаунтов, связанных с российским правительством, – должно было способствовать избранию Дональда Трампа и поляризации американского общества. Настоятельные требования разоблачить и предотвратить возникновение подобных угроз в будущем привели к тому, что в течение трех следующих лет ФБР, Министерство внутренней безопасности, разведывательное сообщество и Госдепартамент регулярно вмешивались в деятельность модераторов платформы – вплоть до момента поражения Трампа на президентских выборах 2020 года.

Можно сказать, что история о "пагубном влиянии" Москвы помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией, закрепив в сознании людей идею о том, что эта страна не только помогла Дональду Трампу избраться на должность президента, но и активно пыталась "уничтожить американскую демократию" – и пытается до сих пор. "Это уже превратилось в прописную истину, что Россия стремится не только соперничать с Соединенными Штатами, но и уничтожить нас – расколоть наше общество изнутри, ослабить нашу демократию", – сказал Джордж Биб (George Beebe), бывший главный аналитик ЦРУ по Москве и автор книги "Российская ловушка: как наша невидимая война с Россией может перерасти в ядерную катастрофу" (The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe).

Несколько десятилетий американский внешнеполитический истеблишмент рассматривал путинскую Россию как угрозу для европейских союзников, а также для собственной национальной безопасности и интересов Соединенных Штатов в регионе. Это мировоззрение еще больше укрепилось после Евромайдана на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году. Привязывание Трампа к Москве, звучавшие в его адрес обвинения в сговоре с русскими и против Украины – последнее стало основанием для расследования по делу о его импичменте в 2019 году, – а также широкое распространение дезинформации в социальных сетях обострили антироссийские настроения внутри Соединенных Штатов.

"Рашагейт превратил Россию из вопроса внешней политики во внутриполитическую проблему в тот момент, когда внутри Соединенных Штатов усиливался раскол", – отметил Биб, который сейчас занимает должность директора по общей стратегии в Институте Куинси (и является моим коллегой). В результате, добавляет Арта Моэни (Arta Moeni), директор по исследованиям в Институте мира и дипломатии (Institute for Peace and Diplomacy), "демонизация России [еще до начала ее спецоперации на Украине] породила новую манихейскую динамику, раздутую угрозу, которая будет использоваться для рационализации усиления мер безопасности внутри страны и нового витка политики сдерживания Москвы на международном уровне".

По мнению этих экспертов, разговоры вокруг Рашагейта помогли пресечь на корню любые попытки урегулировать напряженность в отношениях с Россией по самым разным внешнеполитическим вопросам с 2017 по 2022 год, хотя на протяжении всего этого периода более трезвомыслящие деятели настаивали на необходимости не допустить вооруженного конфликта – будь то на Украине или непосредственно между Москвой и Вашингтоном. Эта "мания", как ее назвал Тайби в своем интервью на телеканале Fox News, обуславливала постоянные призывы к расширению НАТО и военной деятельности у самых границ России, что, очевидно, подпитывало чувства Москвы по отношению к Украине.

Как мы до этого докатились? Согласно весьма исчерпывающей информации, содержащейся в электронных письмах, попавших в упомянутые выше "Твиттер-файлы", после президентских выборов 2016 года вокруг идеи разоблачения "нападок" России на Соединенные Штаты сложилась целая "кустарная отрасль". С самого начала эта экосистема вобрала в себя не только услужливые ведущие СМИ и правительственные агентства, но и таких влиятельных политиков от Демократической партии, как член палаты представителей и бывший председатель комитета палаты по делам разведки Адам Шифф (Adam Schiff), "звезду импичмента" 2020 года и председателя комитета сената по делам разведки Марка Уорнера (Mark Warner), а также сенатора и председателя подкомитета по защите потребителей, продовольственной безопасности и защите данных Ричарда Блументаля (Richard Blumenthal). Новые публикации в рамках "Твиттер-файлов" содержат в себе шокирующую информацию о том, как эти политические интересы раздули невероятный скандал вокруг якобы существовавшей российской дезинформации. При этом в частном порядке руководители компании Twitter сообщали, что им было трудно найти примеры этой дезинформации. Все это доказывает, что, возможно, эта история гораздо более сложная и запутанная и что перед нами не просто байка о попытках России всколыхнуть американскую политику.

Тайби получил доступ только к электронной переписке, и ему неизвестно, что именно руководители могли говорить оффлайн, поэтому наша картинка остается неполной. Кроме того, компания Twitter финансово заинтересована в том, чтобы отрицать существование ботов. К примеру, критики утверждают, что компания излишне медлила с тем, чтобы признать существование и заблокировать саудовские сети ботов в 2018 году. Однако внутренняя электронная переписка свидетельствует о том, что компания подвергалась мощному политическому давлению, и доказывает, что поначалу пособничество Twitter было отчасти обусловлено инстинктом самосохранения. Чтобы избежать очернения в прессе и притеснений со стороны федеральных агентств, компания во всем придерживалась общепринятой точки зрения.

Все началось осенью 2017 года. Руководство Twitter не верило в существование российской проблемы, но требования конгрессменов вынудили компанию занять оборонительную позицию. Столкнувшись с мощным давлением, писал Тайби, компания провела "поверхностную проверку" и заблокировала "22 предположительно российских аккаунта и еще 179, якобы связанных с этими 22 аккаунтами, вручную проверив около 2,7 тысячи подозреваемых". Сенатор Уорнер был не просто не впечатлен, он был "в ярости". Уорнер "немедленно провел пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковал отчет Twitter, назвав его “откровенно неадекватным на всех уровнях”". После двухчасовых слушаний за закрытыми дверями с участием членов комитета сената по делам разведки бывший вице-президент Twitter по общественной политике Колин Кроуэлл (Colin Crowell) сказал, что у Уорнера есть "политические мотивы для того, чтобы удерживать эту тему в центре внимания" и что Уорнер решительно намерен заставить компанию "и дальше поставлять ему материалы на эту тему".

В той же служебной записке Кроуэлл отметил, что платформа Twitter "страдает от действий сторонних исследователей и аналитиков, которые пользуются нашим программным интерфейсом доступа к данным, чтобы составлять недостоверные отчеты о присутствии на платформе якобы огромного числа российских троллей и ботов… В ходе слушаний с участием следователей стало ясно, что эти аналитики уже проинформировали членов комитета о том, что соцсеть представляет собой серьезную проблему. СМИ уже ссылаются на результаты их исследований". В результате руководство Twitter создало специальную рабочую группу, которой было поручено провести более тщательные изыскания. Но эта группа не сумела собрать данные, нужные демократам для доказательства того, что Россия развернула масштабную компанию влияния, которая якобы изменила исход выборов 2016 года.

"Неспособность “рабочей группы по России” представить необходимый “материал” усугубила PR-кризис в компании, – отметил Тайби. – Поскольку конгресс угрожал принятием жестких законов и поскольку под влиянием комитетов в прессе стало появляться все больше плохих публикаций о Twitter, компания изменила свою позицию в вопросе масштабов российской проблемы".

В какой-то момент, согласно упомянутым выше электронным письмам, компании пришлось публично подтвердить достоверность материала BuzzFeed, в основу которого легло расследование деятельности российских ботов на платформе, проведенное экспертами из Шеффилдского университета, хотя руководство Twitter не считало полученные результаты убедительными. Тем не менее, все фигурировавшие в нем аккаунты были заблокированы. "И очень скоро компания Twitter уже извинялась за те самые аккаунты, которые, как она поначалу заявляла в сенате, не представляли собой никакой проблемы", – отметил Тайби. Эта формула была озвучена в электронном письме одного руководителя компании, датированном ноябрем 2017 года: "Мы можем ожидать дальнейших расследований деятельности аккаунтов, косвенно связанных с Агентством интернет-исследований, результаты которых будут переданы комитетам конгресса США и под которыми будут стоять названия академических институтов. Теперь репортеры знают, что эта модель работает".

"Этот цикл – угроза принятия жестких законов, угроза отпугивающих заголовков, продвигаемых источниками из рядов разведки и конгресса, а затем согласие руководства Twitter уступить требованиям к модерации контента, – позже будет закреплен благодаря взаимодействию с федеральными правоохранительными органами", – продолжил Тайби. Следующий год стал серьезной проверкой для этой новой реальности. Пока страсти Рашагейта накалялись сразу на нескольких фронтах, сенаторы потребовали, чтобы Twitter исследовал самые разные хештеги на наличие связей с российскими ботами. Как говорится в одной ветке "Твиттер-файлов", где можно найти множество внутренних служебных записок и гневных требований сенаторов-демократов, компанию Twitter снова резко раскритиковали за неспособность найти информацию, которая вписывалась бы в общепринятый нарратив. "Компания Twitter предупредила политиков и СМИ, что у нее не только нет нужных им доказательств, но и имеются данные о том, что эти аккаунты не российские. Но ее заявления были проигнорированы", – отметил Тайби после проведенного в январе 2018 года анализа хештега #ReleasetheMemo, который касался требований правых опубликовать служебную записку тогдашнего председателя комитета палаты представителей по делам разведки Девина Нуньеса (Devin Nunes) – записку, которая могла бы доказать, что Рашагейт был сфабрикованным обманом.

В конце концов ту служебную записку все же опубликовали. Как отметил Тайби, ее содержание указывало на несовершенство и предвзятость процесса FISA касательно Рашагейта и по большей части подтвердилось в 2019 году, однако ведущие СМИ назвали это "шуткой" и продолжили обвинять российских ботов в распространении дезинформации и манипулировании мнением американского народа. "Несмотря на царившую внутри компании убежденность в том, что русские в этой истории не участвовали, Twitter продолжила рабски следовать установленным правилам и не оспаривала заявления касательно российского влияния", – пояснил Тайби. Однако готовность соцсети выполнять требования не привела к ослаблению давления и лишь повлекла за собой новые требования – до такой степени, что один из руководителей компании сравнил тот скользкий путь, на который встали "тролли из конгресса" с сюжетом детской книги "Если дать мышонку печенье" (If You Give a Mouse a Cookie).

Вскоре зазвучали такие заявления о влиянии российских ботов на внутренние дела США, которые приводили к поляризации в американской политике, в том числе касательно стрельбы в школе Паркланда в 2018 году. В 2019 году комитет сената по делам разведки, возглавляемый сенатором Уорнером и республиканцем Ричардом Берром (Richard Burr), обнародовал отчет о вмешательстве в 2016 году, в котором говорилось, что русские "акцентировали свое внимание в первую очередь на расе… и что ни одна другая группа американцев не подвергалась большим нападкам, чем афроамериканцы". На протяжении всего 2021 года российских ботов обвиняли в распространении дезинформации и теорий заговора касательно COVID-19.

В конечном счете компания Twitter смирилась с вмешательством правительства в процесс модерации контента на ее платформе, о чем свидетельствуют множество внутренних электронных писем, в которых подробно излагались запросы от представителей Демократической партии, разведывательного сообщества, органов охраны правопорядка и даже Министерства финансов с требованием заблокировать и удалить определенные твиты и аккаунты. Согласно "Твиттер-файлам", это продолжалось на протяжении всей предвыборной гонки 2020 года. В действительности, накануне выборов во входящих сообщениях компании было так много запросов на удаление "самых разнообразных" постов и аккаунтов, что порой было сложно разобраться, от кого именно поступали эти запросы.

В своем электронном письме коллегам от третьего ноября 2020 года старший юрист Стейша Кардилл (Stacia Cardille) призналась, что "её почтовый ящик переполнен". А один агент ФБР решил "заранее извиниться за то, что увеличивает рабочую нагрузку".

Но труды модераторов вознаграждались. Согласно одному письму, к февралю 2021 года компания Twitter получила от ФБР 3 415 323 доллара. А запросы, согласно электронной переписке, касались в основном связанных с Россией аккаунтов и истории с ноутбуком Хантера Байдена.

Разумеется, вся эта закулисная деятельность находила отражение в громких заявлениях. Москва "использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Джо Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом", сообщил в августе 2020 года Аппарат директора национальной разведки. В сентябре директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray) сообщил конгрессу о "чрезвычайно активных попытках русских повлиять на ход выборов 2020 года".

На тех выборах победил Байден. Его администрация продолжает предупреждать нас о попытках России ослабить Америку. Как заявила директор национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) в марте 2021 года, "пагубное влияние иностранных государств представляет собой постоянный вызов, с которым сталкивается наша страна, и эти усилия противников Соединенных Штатов направлены на то, чтобы усилить разногласия и подорвать доверие к нашим демократическим институтам". Таким образом, к началу российской спецоперации на Украине американский народ уже был полностью готов поверить в историю о том, что русские одержимы далекоидущими авторитарными амбициям и с легкостью заставляют американцев плясать под их дудку.

Читая эти выдержки из "Твиттер-файлов", начинаешь задумывать о том, что весь нарратив Рашагейта был чрезвычайно сильно раздут и что он служил исключительно внутриполитическим целям, а также интересам американского истеблишмента, которому выгодно сохранять агрессивную позицию США в отношении России.

"Ограничения, которые этот скандал наложил на американскую политику в отношении России, огромны, – отметил Биб. – Он помешал Трампу реализовать планы по разрядке напряженности с Россией. А его последствия помешали бы Байдену найти компромиссное решение касательно членства Украины в НАТО – решение, которое могло бы предотвратить вооруженный конфликт, – даже если бы он этого захотел".

Сегодня мы можем лишь молиться, чтобы антироссийский нарратив, ставший следствием манипулирования социальными сетями, не оказался самоисполняющимся пророчеством, которое может обернуться непосредственной войной с ядерной державой.

Келли Бокар Влахос – шеф-редактор по вопросам ответственного государственного управления, старший советник Института Куинси и пишущий редактор издания American Conservative.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.