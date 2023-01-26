Запад погорел на Украине

Al-Ayyam: Россия получила превосходство на Украине и истощает Запад

США и ЕС решили поиграть с огнем и сильно обожглись, пишет Al-Ayyam. Развал России, уничтожение ее армии и крах экономики — это "безумные фантазии больного воображения Запада". В итоге он сам увяз в украинском болоте, в которое втягивал Москву. А теперь ломает голову, как же выбраться из этой ловушки.

Украинский конфликт длится уже около одиннадцати месяцев и за это время цели и стратегии Запада кардинально изменились.

Мы не собираемся рассматривать в этой статье заговор Запада против России, который начал реализовываться более десяти лет назад, то есть с момента государственного переворота на Украине. Мы не станем заострять внимание на том, как Германия и Франция обманули Москву с Минскими соглашениями при непосредственной поддержке и координации Соединенных Штатов. Мы не хотим говорить о войне, которую украинская армия и нацистские группировки ведут против всего русского. Мы не собираемся упоминать о систематических преступлениях против мирного населения в Донбассе, чья единственная вина состоит в том, что оно стремится к независимости и освобождению от гнета украинских сил и жестокости нацистов. Скорее, речь пойдет об изменениях в целях и стратегиях в рамках украинского кризиса, который начался в феврале прошлого года.

Запад тогда объявил, что нанесет сокрушительное поражение российским силам. Он пообещал затянуть Россию в "болото" Украины, где она увязнет так же, как когда-то Советский Союз завяз в Афганистане. Российская экономика, согласно прогнозам западных чиновников, должна была полностью рухнуть под давлением экономических санкций. Они также утверждали, что российская армия будет быстро истощена и уничтожена.

Запад в свое время представил сценарии этого военного поражения, в разработке которых участвовали эксперты в области экономики, финансов и даже социологии. Они оценивали влияние проигрыша Москвы в конфликте на Украине и "краха" ее экономики на российское общество. Эти специалисты ришли к выводу, что русские неминуемо взбунтуются и свергнут Путина.

Как вы помните, все это сопровождалось беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией. СМИ выставляли российскую спецоперацию на Украине как "жестокую войну" против мирного населения, а откровенная ложь и дезинформация доходили до полного абсурда. Запад в итоге потерял самообладание. Всплыла неприглядная правда об обмане мирового сообщества, а его расистская натура проявилась во всей красе.

Все экономические и военные сценарии Запада провалились. Доверие к СМИ и их моральный облик серьезно пострадали. То, что происходило до сих пор, является полной противоположностью всем этим сценариям и западным ожиданиям.

Западная поддержка Киева достигла истерических пределов. Украина изображается как "неприступная крепость". Она отстаивает свои ценности и безопасность, а также сопротивляется российскими силам, которые якобы собираются вторгнуться в Европу. Западные страны выделили Киеву сотни миллиардов долларов, хотя и сами сейчас страдают от социально-экономического кризиса. Они пытаются сдержать инфляцию и не допустить рецессии, несмотря на банкротство целых отраслей, закрытие десятков тысяч заводов, уход западных компаний в Китай и другие страны. Кроме того, НАТО полностью опустошила запасы советских вооружений и исчерпала более половины средств и техники западного образца.

Кризис вернулся в западный мир. Россия — именно та, кто истощает Запад на Украине. Инициатива находится на ее стороне. Предотвращение сокрушительной победы России стало главной западной целью, а украинская "победа" превратилась в нечто далекое и нереальное.

Крах российской экономики — это не что иное, как безумные фантазии больного воображения Запада, подстегиваемые его пропагандистской машиной.

Столкнувшись с этой новой реальностью, Запад попал в ловушку, из которой пока не знает, как выбраться.

Его стратегии и цели с каждым днем ​​пересматриваются и сужаются. Единство Запада уже начало давать трещины, а "железный занавес", который он опустил на Россию, постепенно начинает подниматься.

Запад, планировавший ослабить Россию, чтобы вплотную заняться Китаем, оказался не в состоянии защититься от последствий своих же заговоров. Теперь его единственная цель — выбраться из этой ловушки с наименьшими потерями.

У Запада остался последний козырь в рукаве. Он рассматривает возможность передачи Украине наступательных вооружений, способных наносить удары по городам и военным объектам на территории России.

Запад прекрасно понимает, что все это не сможет принципиально изменить ход боевых действий, но продолжает верить, что это единственный возможный выход из сложившейся ситуации. Он хочет выбраться из нее с наименьшими стратегическими потерями, то есть сохранить свою роль на глобальном уровне, а также не позволить России, Китаю и другим развивающимся странам занять доминирующее положение в новом миропорядке. Кроме того, он пытается не допустить, чтобы народы свободно выбирали союзников, друзей и партнеров.

Но это не так просто, как кажется. Москва не позволит Западу воспользоваться этой картой в рукаве.

Если он решит перейти на новый уровень поддержки украинского режима, тогда конфронтация между Западом с Россией достигнет точки невозврата. Угроза станет реальной, а характер военных действий кардинально изменится.

Если он пойдет на подобное, то Россия расценит это как новую, более опасную угрозу, чем та, которая вынудила ее начать спецоперацию на Украине. Запад здесь играет с огнем. Он пролил кровь всей Украины, сделав ее мишенью, чтобы заставить Москву пойти на значительные уступки.

Запад, обращающийся со всеми народами с позиции силы и превосходства, не понимает, что Россия будет считать этот конфликт третьей Отечественной войной, в которой победа — это вопрос жизни и смерти. Ровно так, как это было, когда Москва противостояла Наполеону и Гитлеру, и у нее не было другого выбора, кроме как победить, как точно отметил Медведев.

Автор: Абдель Маджид Суайлем (عبد المجيد سويلم)