У Польши есть план, который поможет Украине изменить ситуацию на фронте

Fakt: в Польше придумали, как помочь Украине

Германия не торопится отправлять на Украину танки "Леопард". Однако в Польше ждать немцев не собираются, пишет Fakt. Позицию Берлина там называют предательством и готовят свой план помощи украинцам.

Войцех Кубик

Камиль Яворский

В то время, как Украина взывает о помощи и просит как можно скорее дать ей танки Leopard 2, Германия не торопится, обещает рассмотреть этот вопрос и продолжить его обсуждение. Между тем, Польша, чье руководство все ближе подходит к решению поддержать Украину танковой техникой, не оглядываясь на западного соседа, ждать не собирается. Властям вторят военные. "Каждый день промедления означает гибель украинцев. Думайте быстрее", – обращается к политикам бывший командующий Сухопутными войсками РП генерал Вальдемар Сшипчак (Waldemar Skrzypczak).

Встреча представителей стран НАТО, на которую так рассчитывали украинцы, не увенчалась успехом. Добиться согласия Германии на отправку Украине танков Leopard 2 не удалось.

У Польши есть идея, как передать танки Украине

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, ранее известный своими пророссийскими симпатиями, не исключил, правда, того, что когда-нибудь немецкие танки все-таки на Украину попадут, и приказал провести инвентаризацию имеющихся у Бундесвера запасов. Однако однозначной декларации, которой ждала и добивалась Польша, о том, что Германия разрешает другим государствам, имеющим на вооружении своих армий немецкие Leopard 2, отправить их на фронт, не последовало.

Министр обороны Германии обещает продолжить переговоры и сам намерен поехать на Украину, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте. Однако он явно не спешит, поскольку визит в Киев он анонсировал в ближайшие... четыре недели. Гораздо оперативнее собирается действовать Польша, что ясно дал понять премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Когда по вопросу тяжелого вооружения для Украины все вроде бы двигалось в несколько более позитивном направлении, вдруг проявляется Германия и заявляет о наличии у нее сомнений (...). Если по поводу „Леопардов” не будет согласия Германии, мы создадим меньшую коалицию государств, готовых передать часть своих современных танков воюющей Украине", – заявил в интервью агентству ПАП (PAP) глава польского правительства.

Премьер-министр отметил, что, если Германия не присоединится к попыткам остановить российское варварство, она будет обречена остаться в истории "на неправильной стороне".

Генерал Скшипчак: это для меня предательство

В том, что западное тяжелое вооружение может повлиять на развитие боевых действий на Украине, не сомневается постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский (Tomasz Szatkowski). В своих прогнозах он идет еще дальше, полагая, что войну можно было закончить еще в прошлом году.

"Оглядываясь сегодня назад, видно, что если бы до конца лета на Украину прибыло большее количество тяжелой, передовой техники, то эту войну был бы шанс закончить, возможно, еще до конца прошлого года", — сказал он в эфире телепрограммы Polsat News.

Спешить призывает и опытный военный генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению, государства, которые хотят передать Украине "Леопарды", должны не оглядываться на немцев, а начать действовать. И если даже их связывают подписанные с Германией соглашения, то военное время вполне оправдывает их нарушение. Позицию немцев генерал комментирует в резких выражениях.

– Для меня это предательство. Я бы не стал ориентироваться на немцев. Это голос отчаяния человека, который смотрит на то, как русские зверски убивают украинцев. Я немного удивляюсь нашим политикам, что они так озабочены мнением Германии. Если будет создана коалиция из нескольких стран, которые передадут "Леопарды", пусть Германия их осудит. Однако это не немцы должны судить нас, финнов или датчан. Это мы должны судить немцев за согласие на российские преступления, – говорит порталу Faktгенерал Вальдемар Скшипчак.

Leopard 2 готовится к очередному украинскому наступлению

В рамках утвержденных недавно пакетов военной помощи на Украину прибывает много боевых машин. На фронт попадут машины Bradley, Marder и Stryker. И именно об этой поддержке говорит генерал Мечислав Бенек (Mieczysław Bieniek), призывая остудить эмоции и спокойно рассмотреть сложившуюся ситуацию.

"Той техники, которая сейчас отправляется в Украину, очень много. Ей можно обеспечить 8-9 маневровых батальонов. Всего это около 300-400 бронетранспортеров с большим количеством боеприпасов. А сегодня для того, чтобы залатать дыры на фронтах – там, где русские предполагают какую-то концентрированную атаку – нужна как раз маневренность, – рассуждает в беседе с порталом Fakt генерал Бенек.

Как прогнозируют военные, ожидаемое российское наступление будет представлять собой мощный удар, который Украине придется отбить, по-видимому, пока без западных тяжелых танков. По мнению генерала Бенека, это у украинцев должно получиться. Следя за высказываниями западных политиков и генералов, он обращает внимание на одну вроде бы незначительную деталь.

"И министр обороны Остин, и генерал Милли сказали, что украинские подразделения обучаются на полигонах вести маневренные действия, и это заставляет задуматься. Это может означать, что рано или поздно украинцы захотят нанести контрудар, чтобы вернуть свои земли", – говорит генерал.

И именно для подготовки такого очередного удара по измотанным атаками русским войскам пригодились бы западные тяжелые танки. Но это произойдет не быстро. Генерал Бенек также не считает проблемой подготовку украинских танкистов к быстрому переходу на западные машины.

"Переобучение украинских экипажей с Т-72 на ”Леопарды” – не такое уж сложное дело, тем более если бы страны, у которых есть ”Леопарды”, передали их незамедлительно, а уж украинские танкисты справятся, они очень хорошо воюют", – говорит военный.