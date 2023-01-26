Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном поставку легких танков

Катарские AMX-10RС во время многонациональных учений «Иглз Ризолв», 2013 год.

По словам президента Украины, он также обсудил с французским коллегой дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон во вторник обсудили поставки Парижем легких танков для нужд украинских вооруженных сил и помощь в укреплении их обороноспособности.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, он обсудил с Макроном дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса. Помимо этого, украинский лидер попросил французского коллегу, чтобы российские атлеты не принимали участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. По мнению Зеленского, "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже".

Елисейский дворец пока не сообщал о телефонном разговоре президентов Франции и Украины.

В начале января Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении поставить Киеву французские легкие танки. По данным Agence France-Presse, речь шла о танках AMX-10 RC. 22 января президент Франции, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву танков Leclerc, заявил, что "ничто не исключено".