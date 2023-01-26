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ТАСС

Венгрия заявила, что извлекла уроки из конфликта на Украине и готова к отражению угроз

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Первая полученная вооруженными силами Венгрии немецкая 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 нового производства. Тата, 10.08.2022
Первая полученная вооруженными силами Венгрии немецкая 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 нового производства. Тата, 10.08.2022.
Источник изображения: вооруженные силы Венгрии

Министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки считает, что Венгрия должна повысить уровень своих вооруженных сил в плане оснащения, обучения, личного состава

БУДАПЕШТ, 24 января. /ТАСС/. Венгрия извлекла для себя уроки из вооруженного конфликта на Украине и должна быть готова к отражению любых угроз. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, выступая во вторник вечером в программе радиостанции InfoRádió.

"Сейчас война идет на восточной границе Украины или рядом с ней, поэтому наши границы в безопасности", - сказал глава военного ведомства. Отвечая на вопрос, какие уроки извлекло для себя Минобороны Венгрии из конфликта в соседней стране, он отметил, что главный из них - необходимость "повышения боеготовности" своей армии. "Венгрия должна повысить уровень своих вооруженных сил в плане оснащения, обучения, личного состава. Мы находимся на пути к этому, но нам предстоит еще проделать работу, чтобы иметь адекватные силы для сдерживания любого конфликта", - считает министр.

Он подчеркнул, что угроза для Венгрии может исходить не только со стороны конфликта на Украине. "Давайте не будем забывать, что на наши южные границы постоянно и все более интенсивно давит поток иммигрантов", - заявил Салай-Бобровницки. 

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Страны
Венгрия
Украина
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