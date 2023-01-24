Георгий Павлидис отзывы: прибыльный трейдинг и инвестиции

За семь лет торговли российский трейдер Георгий Павлидис установил среднюю совокупную годовую доходность в размере 54% при всего двух убыточных месяцах. А это значит, что у него есть реальное представление о том, куда движется финансовый рынок. Успехи аналитика несомненны. Более того, он распространяет свои знания и опыт на широкую аудиторию, популяризируя тем самым идею прибыльного инвестирования в финрынок.

Отзывы о Георгии Павлидисе

Пока аналитик просто торговал и генерировал прибыль, отзывов о Георгии Павлидисе в Сети практически не было. Вал отзывов о Георгии Павлидисе появился после того, как он стал раздавать торговые сигналы, а чуть позже открыл Школу прибыльного инвестирования.

Авторы отзывов о Георгии Павлидисе считают:

у известного трейдера есть чему поучиться;

теоретический курс составлен с учетом постоянно меняющихся финрынков;

образовательная платформа действительно предоставляет каждому желающему шанс со временем превратиться в профессионала;

практические занятия с Георгием Павлидисом позволяют не потерять стартовый капитал, а приумножить его;

торговые сигналы Мастера на редкость эффективны;

закончив обучения, на первых порах есть смысл не уходить в самостоятельное плавание, а влиться в сообщество трейдеров, сформировавшееся вокруг образовательной платформы.

Нет возражений у авторов отзывов о Георгии Павлидисе и против условий сотрудничества. Аналитик — не брокер. Он лишь рекомендует, с какой брокерской компаний стоит торговать. Существует список рекомендованных брокеров. Благодаря собственной известности, Георгий Павлидис получает лучшие условия для своих учеников. Здесь и спреды, стремящиеся к нулю, и низкие комиссии, и защита от отрицательного баланса, и многое другое.

Чтобы торговать под руководством куратора (техподдержка онлайн-школы), достаточно депозита от 1 000 долларов США. Практические занятия с Мастером проходят на других условиях. Георгий Павлидис не берет в свою группу абсолютных новичков. Ему интересно работать с практикующими участниками финрынка, накопившими капитал 10 000 долларов США.

Совместный онлайн-трейдинг проводится несколько раз в неделю. Вознаграждение коуча составляет 20% от полученной прибыли.

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Обучение риск-менеджменту

Георгий Павлидис утверждает, что все онлайн-трейдеры совершают ошибки, но только умные ограничивают ущерб. Распространенная ошибка заключается в том, что инвестор открывает позицию с очень большим по сравнению с инвестиционным портфелем объемом. Следовательно, когда актив разворачивается в противоположном направлении, возникает паника, с которой трудно справиться. Лучшее лекарство — грамотное управление рисками. Этому обучают в Школе прибыльного инвестирования, и согласно отзывам о Георгии Павлидисе, обучают очень неплохо. Кому-то для развития навыков управления рисками может потребоваться многолетний опыт, а вот слушатели Школы постигают правила риск-менеджмента довольно быстро.

Индивидуальность важна

Георгий Павлидис часто говорит начинающим трейдерам, что их стиль онлайн-торговли должен соответствовать индивидуальности. Внутридневному трейдеру лучше не пытаться вести себя как инвестор и наоборот. Ведь рынок нельзя контролировать, но можно контролировать свою реакцию на рыночные изменения. Следовательно, необходимо выбрать подход, который удобен.

При этом один и тот же стиль или подход не может обеспечить прибыльных результатов в течение очень длительного периода времени. Чтобы добиться успеха, очень важно постоянно учиться и адаптироваться. Сам Георгий Павлидис старается постоянно развиваться. Для него трейдинг — это эволюционный процесс. Вероятно, такой подход к процессу обучения обеспечивает отличные отзывы об образовательной программе Георгия Павлидиса.

Портфельная теория Георгия Павлидиса

Теория заключается в том, что необходимо диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Желательно торговать различными активами разных классов (от валютных пар до металлов и криптовалют). Таким образом, если часть позиций уйдет в минус, то что-то покажет прибыль. Ни одна позиция не должна открываться объемом более 1% от совокупного капитала. Авторы отзывов о Георгии Павлидисе часто подчеркивают, что портфельная теория спасла не один депозит.

Подход Мастера к трейдингу

Подход Георгия Павлидиса можно описать как четырехэтапный процесс.

Учеба на опыте и собственной истории. Стоит вести учет рыночных уроков по мере их появления. Позиция может быть выигрышной или проигрышной, но надо обязательно записывать выводы из этой сделки.

Разработка философии торговли. Необходимо скомпилировать свой опыт уроков трейдинга в рациональную торговую философию. Это сложно для новичков, потому что для разработки осмысленной системы требуется опыт.

Определение прибыльной сделки с высокой вероятностью. Нужна методология для определения эффективных торговых идей. Это поможет искать сделки с прогностической ценностью. Если отдельные условия не дают преимущества, совокупность условий может обеспечить существенное преимущество.

Обязательный план. Необходимо заранее спланировать пути входа и выхода для каждой сделки. Георгий Павлидис имеет особый способ выбора точки входа. У него также есть планы по ликвидации сделок. Он выйдет из сделки, если будет выполнено любое из этих условий:

он реализовал свою цель получения прибыли;

ожидаемый катализатор не сработал или цена актива не отреагировала так, как прогнозировалось;

цена уходит в боковое движение и тренд не развивается в течение заданного промежутка времени.

Правильному подходу к онлайн-трейдингу, согласно отзывам о Георгии Павлидисе, можно научиться в его Школе, в процессе совместной торговли с Мастером.

Заключение

Интерес к инвестированию в финрынки не угасает никогда. Однако стоит помнить, что онлайн-трейдинг это не игра, а серьезная работа, к которой нужно готовиться. Cамостоятельно обучаться крайне сложно. Большинство новичков теряют стартовый капитал и уходят разочарованными. Георгий Павлидис учит не сдаваться, а анализировать свои ошибки. Курс ведущего российского трейдера поможет сократить путь от новичка к профессионалу.