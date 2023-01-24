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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Некоторые итоги заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе 18-19 января

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Заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе 18-19 января 2023г.
Заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе 18-19 января 2023г.
Источник изображения: belvpo.com

Накануне встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО на авиабазе в Рамштайне, начальники генеральных штабов стран альянса собрались на заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе. На данное мероприятие также были приглашены представители оборонных ведомств Финляндии и Швеции.

Повесткой встречи стал конфликт на Украине, связанная с ним ситуация с безопасностью в регионе, а так же интенсификация помощи Киеву со стороны союзных стран. Кроме того, были затронуты проблемы оптимизации военного потенциала, новой военной модели сил альянса и оперативного развертывания войск НАТО. Вместе с тем, обсуждена обстановка в Косово и Ираке.

Заседание открыл председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, после чего выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирч Джеоан (ROU), который, сославшись на СВО, обратил внимание на три направления, на которых должен сосредоточиться альянс:

  • повысить расходы на оборону, при этом подчеркнув, что необходимо превысить 2% от ВВП, сосредоточив особое внимание на закупке современных систем вооружения;
  • ускорить производство военной техники и различных систем вооружения;
  • использовать опыт СВО в интересах планирования операций в ходе крупномасштабной войны.

Со своей стороны начальники штабов отметили, что координация военных действий должна осуществляться при участии всех стран НАТО в двустороннем или многостороннем порядке. Кроме того, подчеркнута дальнейшая синхронизация помощи киевскому режиму, особенно со стороны ЕС. В частности, одной из новых форм поддержки Киева станет миссия содействия EUMAM (European Union Military Assistance Mission) по обучению военнослужащих ВСУ.

Также члены комитета рассмотрели текущий процесс создания новой модели сил альянса NFM (New Force Model) и состояние подготовки региональных планов. NFM представляет собой сбалансированную систему боевой готовности, а также количество сил и средств, необходимых для обеспечения коллективной обороны, включая реагирование на возможные кризисы. В целом, это касается повышения боеготовности государств-членов НАТО и постоянного наращивания военного потенциала. Кроме того, обсуждались ключевые аспекты в области безопасности и поддержки войск с точки зрения их тылового обеспечения и мобильной готовности, в том числе HNS (поддержка принимающей страны). Так же отмечается, что значительную роль в повышении военных потенциалов стран НАТО играют инновации и цифровизация, т.е. привлечение новых современных технологий, в т.ч. двойного назначения. 

Таким образом, Россия, равно как и Беларусь, определена во всех внутренних натовских программах и моделях в качестве основной военной угрозы в евро-атлантическом регионе, поэтому со стороны стран-членов НАТО основными усилиями останутся улучшение логистики в Восточной Европе, создание инновационного вооружения для эффективного уничтожения российских ВВСТ, а также корректировка программ обучения натовских войск в интересах ведения войны против Союзного государства.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Ирак
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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