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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года

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Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года.
Источник изображения: belvpo.com

В Польшу, Литву, Латвию и Эстонию прибыли натовские подразделения для ротации боевых бригадных групп.

Кроме того, продолжается развертывание дополнительных подразделений 18-й мд у белорусских границ.

Идет строительство восстановление казарменного фонда для 1-й пехотной дивизии легионов в г.Цеханув.

Украина: ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны. В приграничных с Беларусью областях ведется переброска подкреплений.

В Черниговской области, вдоль границы с Россией и Беларусью, действуют несколько разведывательных групп, задачей которых является выявление подготовки ВС РФ к наступлению.

В район общевойскового полигона Десна переброшены несколько отрядов англоязычных наемников – в основном, граждан США.

В Гончаровском идёт восстановление 58 мпбр бригады ВСУ. Часть личного состава, по большей части офицеры, проходят подготовку в Великобритании.

В Киевской области, в районе Чернобыля, проведено учение сил специального назначения по отработке отражения наступления со стороны Беларуси с применением танков, БМП и артиллерии.

В Василькове планируется развернуть зенитный ракетный дивизион с ЗРК западного производства для прикрытия столицы. Кроме того, на территории Киевской, Сумской и Ровенской областей будут созданы 20 мобильных огневых групп ПВО на автомобилях Ford F250/350.

В Житомирской области на базе 37 общевойскового полигона проводится укомплектование и боевое слаживание 82 десантно-штурмовой бригады.

В Бердичев из Великобритании прибыла очередная группа боевиков ВСУ, прошедшая подготовку по эксплуатации и применению 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90, которые будут переданы ВСУ в ближайшее время.

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Николай Крылов

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