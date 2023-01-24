Boston Dynamics показала новые трюки, которым научила робота Atlas

Робот Atlas

Boston Dynamics выложила на YouTube очередной занимательный ролик, в котором разработанный ее инженерами двуногий робот Atlas показывает чудеса сноровки.

Дело происходит на условной строительной площадке. В начале Atlas с помощью дощечки обустраивает себе предстоящий маршрут, взбирается по ящикам на строительные леса, затем берет сумку с инструментом, делает несколько шагов, после чего, круто развернувшись, бросает ее находящемуся на возвышении рабочему. Поражает темп, легкость и сноровка, с которыми Atlas проделывает все эти манипуляции. На заключительном отрезке робот прыгает с лесов на ящик и завершает свой проход эффектным сальто с разворотом.

«Мы начинаем приобщать Atlas к работе, — поясняет руководитель команды разработчиков Скотт Куиндерсма. — Мы считаем, что наш робот должен уметь пользоваться окружающими его объектами и манипулировать ими».

В настоящее время компания предлагает своим клиентам две модели — однорукого складского робота Stretch и четвероногого робопса Spot, предназначенного для помощи пожарным, для охраны стройплощадок и даже для патрулирования космодрома SpaceX.

Александр Агеев