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Техкульт

На видео показали, как испытывают «вертолетный» дрон БАС-200

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«Вертолетный» дрон БАС-200


Пресс-службой российского «Ростеха» опубликован ролик, который демонстрирует кадры проводимых испытаний перспективного дрона под названием БАС-200, относящегося к «вертолетным» БПЛА универсального назначения.

Здесь нужно отметить, что БАС-200 — первый разработанный в России автономный аппарат этого типа с одобренным Росавиацией в конце прошедшего года сертификатом типа. Дрон предназначен для решения широкого круга задач — он может заниматься доставкой различных грузов, действовать в интересах службы лесоохраны, сельскохозяйственных предприятий, при геологоразведке, а также выполнять другие задачи, включая поисково-спасательные.

Максимальная скорость БПЛА типа БАС-200 достигает 160 км/ч, грузоподъемность ограничена 50 кг, наибольшая высота установлена в 3500 метров, а в воздухе он может перемещаться порядка 4 часов.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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