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Техкульт

ВВС США готовы вложиться в создание абсолютно нового типа летательных аппаратов

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X-plane


Агентство DARPA заключило договор с компанией Aurora Flight Sciences на постройку действующего прототипа летательного аппарата «X-plane». После более чем пяти лет испытаний моделей в аэродинамической трубе инженеры готовы создать первый полноценный действующий экземпляр. Проблема в том, что никто не понимает, как он должен выглядеть и работать – это все еще область экспериментов.

Нужно сразу уточнить, что «X-plane» является платформой для отработки разных инженерных решений в области технологии «контроля потоков воздуха». В этом и заключается цель проекта «CRANE»: заменить закрылки, элероны и прочие механические системы самолетов на сопла, из которых в нужные моменты испускается поток воздуха. Сейчас самолеты маневрируют в воздухе путем небольших изменений своей аэродинамической формы при помощи механических устройств, но это должно остаться в прошлом.

X-plane

Преимуществ у новинки масса и все лежат в военной плоскости. Аппараты, созданные по новой технологии, будут иметь меньше сложных в ремонте деталей, более крупные обводы корпуса и возможность взять больше топлива, будут менее заметны для радаров, у них будет выше подъемная сила и т.д. Увы, все это плохо работает даже на небольших моделях из-за сложности самой технологии. Американские военные это прекрасно понимают и потому настаивают на создании полноразмерной модели, после испытания которой можно будет принять окончательное решение о судьбе проекта.

X-plane

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Aurora Flight
DARPA
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