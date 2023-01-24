"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США

Карчаа: только в США могли придумать размещать оружие на украинских АЭС

МОСКВА, 23 января/ Радио Sputnik. Идея хранения боеприпасов на территории украинских АЭС могла возникнуть только в США, сказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает направляемые западными странами ракеты и артиллерийские боеприпасы на территориях атомных электростанций.

"Эти планы могут быть рождены только в Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что, случись что, они вне зоны поражения этой трагедии", – цитирует Карчаа РИА Новости.

По его словам, у противника есть понимание, что российские войска не будут стрелять по атомным объектам, так как Россия не просто демонстрирует уважение принципов ядерной безопасности, а является "образцом их соблюдения".

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал складирование украинцами боеприпасов на АЭС.