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РИА Новости

"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США

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Стенд концерна "Росэнергоатом"
Стенд концерна "Росэнергоатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Карчаа: только в США могли придумать размещать оружие на украинских АЭС

МОСКВА, 23 января/ Радио Sputnik. Идея хранения боеприпасов на территории украинских АЭС могла возникнуть только в США, сказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев размещает направляемые западными странами ракеты и артиллерийские боеприпасы на территориях атомных электростанций.

"Эти планы могут быть рождены только в Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что, случись что, они вне зоны поражения этой трагедии", – цитирует Карчаа РИА Новости.

По его словам, у противника есть понимание, что российские войска не будут стрелять по атомным объектам, так как Россия не просто демонстрирует уважение принципов ядерной безопасности, а является "образцом их соблюдения".

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал складирование украинцами боеприпасов на АЭС.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Росэнергоатом
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
24.01.2023 11:55
А ведь говорили, что как только западное оружие пересечёт границу украины, оно станет законной добычей. И ...?
Много ли было ударов по ж/д инфраструктуре? По паровозам/тепловозам? По мостам?
Вот и везут пиндосы и их шакалы демократию на украину, спокойно и безнаказанно.
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