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ТАСС

Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

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Дом правительства РФ
Дом правительства РФ.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

В документе отмечается, что центры будут предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило и представило президенту России Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения, предполагающего создание и функционирование учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в понедельник.

Как отмечается в документе, центры предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военные также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах. Также среди задач - "унификация боевой подготовки вооруженных сил" двух стран.

Белоруссия со своей стороны также одобрила этот проект. Как отмечали в Минске, уже работают три таких центра: два в Белоруссии, один в России. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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