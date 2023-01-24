Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным

Из соответствующего приказа следует, что социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре - до 25 числа

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок социальных выплат призванным по мобилизации гражданам. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Как отмечается в приложении к приказу, ежемесячные выплаты мобилизованным производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно. В случае заключения мобилизованными гражданами контракта выплаты производятся до дня его вступления в силу. Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца.

Кроме того, из документа следует, что социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре - до 25 числа.

Социальная выплата - установленная президентом России Владимиром Путиным ежемесячная выплата в размере 158 тыс. рублей, составляющая большую часть начисляемых мобилизованным выплат в 195 тысяч рублей. Она не облагается подоходным налогом.