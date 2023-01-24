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ТАСС

Медведев призвал объединить усилия для достижения целей СВО

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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что сейчас "сложный, поворотный период истории"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал все политические и общественные силы в РФ объединиться, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции и создать условия для дальнейшего развития страны. Об этом он заявил в понедельник на заседании бюро высшего совета партии.

Медведев отметил, что сейчас "сложный, поворотный период истории". "Сейчас очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти и, конечно, партийных организаций, всех общественных сил для того, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции. И после этого создать условия для дальнейшего развития нашего государства, благополучия и безопасности жизни миллионов граждан нашей страны", - сказал Медведев.

Он отметил, что высшему совету партии здесь отведена особая роль.

"Мы понимаем, какая ответственность на всех присутствующих, но и в целом на "Единой России", и обязаны добиться в предстоящем году самых весомых результатов по каждому из направлений работы", - сказал Медведев. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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