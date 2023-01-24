Войти
Lenta.ru

В России оценили сроки обучения украинских экипажей танков Leclerc

380
0
0
Танки Leclerc
Танки Leclerc.
Источник изображения: armyrecognition.com

Кадровые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут освоить французские танки Leclerc за три-четыре месяца. Сроки обучения экипажей оценил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Если человек толковый, с опытом работы на советской технике, типа украинских Т-64, понимает логику стрельбы из танка, то много времени не понадобится», — считает аналитик. Он отметил, что трех-четырех месяцев достаточно, чтобы понять, «куда и как стрелять», а для обучения «просто на убой» хватит недели.

Суконкин подчеркнул, что французский танк к моменту своего появления отличался дорогой электроникой, однако во время испытаний стало известно, что оборудование Leclerc перестает работать после первого попадания бронебойного снаряда. Собеседник издания предположил, что Leclerc можно уничтожить с помощью орудий танков Т-72, Т-80 и Т-90 калибра 125 миллиметров, а также ракетами «Вихрь» и комплексами «Корнет».

Ранее в январе президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу танков Leclerc Киеву. Он отметил, что поставки танков не должны привести к эскалации конфликта на Украине и не должны причинять ущерб обороноспособности Франции.

В том же месяце Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Leclerc
Корнет
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
20.08.2021
Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
20.11.2014
Цена танка «Армата» вызвала споры
22.07.2010
Неудавшийся дебют
14.01.2009
Кипр приобретет 41 российский основной боевой танк T-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении