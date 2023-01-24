Норвежские власти на закрытом заседании рассмотрят возможность поставки танков Leopard 2A4NO Украине

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Норвегия может присоединиться к числу стран, желающих поделиться с Украиной своими танками, возможность такой сделки в Осло обсудят в ближайшее время, причем в секретном режиме. Об этом пишет норвежская пресса со ссылкой на правительство страны.
Власти Норвегии намерены обсудить возможность передачи Украине танков Leopard 2A4NO из наличия норвежской армии. Заседание пройдет в закрытом режиме, присутствовать на нем будут всего 20 человек, это представители комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии. Место и время заседания не сообщается.
По данным норвежской прессы, темой встречи будет оказание военной помощи Украине, в том числе и поставка танков. Норвежцы хотят обсудить возможность обойтись без разрешения Германии при поставке танков Leopard 2A4NO Киеву, как предлагает польский премьер Моравецкий.
- говорится в публикации.
Стоит отметить, что на вооружении норвежской армии стоят 32 танков Leopard 2A4NO, которые будут сниматься с вооружения и заменяться более современными машинами южнокорейской сборки. В Осло планируют заменить немецкие танки Leopard 2A4 на южнокорейские K2 Black Panther в модификации для применения в северных широтах. Замена планируется с 2025 года.
Норвегия закупила подержанные танки Leopard 2А4 в 2001 году у Нидерландов для замены старых танков Leopard 1A5NO. Поставка началась в том же году и завершились в 2002 году. Танки были слегка доработаны, всё голландское оборудование было заменено стандартным оборудованием Leopard 2. А вот заменить Leopard 2A4NO на Leopard 2A7 у норвежцев не получилось, вариант с K2 Black Panther набрал больше голосов.