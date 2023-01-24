Норвежские власти на закрытом заседании рассмотрят возможность поставки танков Leopard 2A4NO Украине

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Норвегия может присоединиться к числу стран, желающих поделиться с Украиной своими танками, возможность такой сделки в Осло обсудят в ближайшее время, причем в секретном режиме. Об этом пишет норвежская пресса со ссылкой на правительство страны.

Власти Норвегии намерены обсудить возможность передачи Украине танков Leopard 2A4NO из наличия норвежской армии. Заседание пройдет в закрытом режиме, присутствовать на нем будут всего 20 человек, это представители комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии. Место и время заседания не сообщается.

По данным норвежской прессы, темой встречи будет оказание военной помощи Украине, в том числе и поставка танков. Норвежцы хотят обсудить возможность обойтись без разрешения Германии при поставке танков Leopard 2A4NO Киеву, как предлагает польский премьер Моравецкий.

Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться к Бербок за разрешением поддержать Украину немецкими танками

- говорится в публикации.

Стоит отметить, что на вооружении норвежской армии стоят 32 танков Leopard 2A4NO, которые будут сниматься с вооружения и заменяться более современными машинами южнокорейской сборки. В Осло планируют заменить немецкие танки Leopard 2A4 на южнокорейские K2 Black Panther в модификации для применения в северных широтах. Замена планируется с 2025 года.

Норвегия закупила подержанные танки Leopard 2А4 в 2001 году у Нидерландов для замены старых танков Leopard 1A5NO. Поставка началась в том же году и завершились в 2002 году. Танки были слегка доработаны, всё голландское оборудование было заменено стандартным оборудованием Leopard 2. А вот заменить Leopard 2A4NO на Leopard 2A7 у норвежцев не получилось, вариант с K2 Black Panther набрал больше голосов.