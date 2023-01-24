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Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 23 января. Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) пополнил свой экспортный каталог новыми образцами российской продукции военного назначения, расширив номенклатуру вооружения и военной техники, продвигаемых на мировом рынке.

"В 2022 году Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции военного назначения, разработанных и производимых в России. Каталог компании пополнили изделия для ВВС, ВМС, Сухопутных войск, ПВО и средства противодействия беспилотным летательным аппаратам. Вывод на рынок новых образцов продукции значительно повышает конкурентоспособность российского оружия и укрепляет позиции нашей страны на мировом рынке, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Среди долгожданных новинок – БЛА "Орлан-30", боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста", снайперская винтовка Чукавина, комплексы борьбы с БЛА, новое подводное оружие, средства связи, тренажеры, автомобильная и бронетанковая техника".

Новинки российской техники и вооружения, на которые оформлены разрешительные экспортные документы, Рособоронэкспорт будет представлять на международных оборонных выставках, в ходе встреч и переговоров с партнерами, а также на активно развивающихся цифровых платформах. С большинством предприятий-производителей у компании действуют соглашения о совместном продвижении продукции на внешний рынок.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" является дальнейшим развитием хорошо известного на мировом рынке БЛА "Орлан-10", который подтвердил свои характеристики в реальных боевых условиях.

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Кроме того, при помощи установленного целевого оборудования он обеспечивает целеуказание высокоточным средствам поражения для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днем, так и в темное время суток.

Боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста" разработан для установки на бронетранспортеры. Он оснащается 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также двумя противотанковыми управляемыми ракетами. Модуль оборудован комбинированным прицелом с телевизионной камерой, тепловизором и лазерным дальномером, способными обнаруживать и распознавать цели в любое время суток. Кроме того, на "Баллисту" установлен прицел-дублер, что значительно повышает его боевые возможности.

Кроме того, началось продвижение боевой машины пехоты БМП-3 с новым дистанционно управляемым боевым модулем, разработанной на предприятии холдинга "Высокоточные комплексы". Техника впервые была представлена в составе экспозиции Госкорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Машина оснащена 100-мм орудием-пусковой установкой, автоматической пушкой калибра 30-мм и 7,62-мм пулеметом. Благодаря мощному вооружению боевая машина пехоты способна оказывать огневую поддержку пехоты, в том числе на плаву, эффективно поражать живую силу, легкобронированные цели как БМП и БТР, танки и другие цели с усиленной защитой, а также низкоскоростные воздушные цели, в том числе вертолеты.

В 2022 году экспортный каталог Рособоронэкспорта пополнился новыми средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В числе прочих – "Изделие РБ-504П-Э", которое обеспечивает высокоэффективное обнаружение, идентификацию и пеленгование БЛА, а также радиоэлектронное подавление каналов их навигации и управления.

Рособоронэкспорт начал продвижение на внешний рынок разработанных в контуре Госкорпорации Ростех современных технических средств обучения экипажей самолета-заправщика Ил-78МК-90А и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э). Кроме того, компания получила возможность предлагать иностранным партнерам новый комплекс средств автоматизированного управления артиллерии, комплекс радиотехнического контроля, вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей, автомобиль К-5350 с защищенной кабиной, радиолокационную станцию "Подлет-К1КЕ", средства связи и стрелковое оружие.

"В 2022 году благодаря всесторонней поддержке со стороны Президента и Правительства страны, а также активной работе Рособоронэкспорта в рамках деятельности Союза машиностроителей России по совершенствованию законодательства в нормативно-правовую базу в области военно-технического сотрудничества был внесен ряд изменений, упростивших разрешительные процедуры при выводе новой продукции на мировой рынок. Законодательные инициативы, оптимизирующие процессы работы, в том числе, при оформлении экспортной документации рассматривались в ходе заседаний Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения СоюзМаш", – добавил Александр Михеев, занимающий должность заместителя председателя Союза машиностроителей России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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3 комментария
№1
24.01.2023 10:10
На экспорт... А в России вся воюющая армия оснащена новейшим оружием? Шизофрения какая то!
0
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№2
24.01.2023 11:02
beka1." - В корне неправ!
1.Показывается техника в реальном боевом применении
2. Собираются заказы ( вносится предоплата заказчиком)
3. Согласовываются даты поставок (внесенный задаток работает на нашу промышленность)
4. После окончания боевых действий излишки вооружения поставляются заказчику (оплата заказа работает на нашу промышленность и НИАКОР.
0
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№3
24.01.2023 12:45
Цитата, StrannikGO сообщ. №2
4. После окончания боевых действий излишки вооружения поставляются заказчику (оплата заказа работает на нашу промышленность и НИАКОР.
Поставка всех современных вооружений в РА ведет к скорейшему прекращению боевых действий. Атогда можно подумать о поставке излишек.
0
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