Трюдо заявил, что Канаде пока нечего объявить по поводу поставок Украине танков Leopard 2

По данным из открытых источников, Канада в 2007 году приобрела у ФРГ 82 таких танка

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. У правительства Канады пока нет объявлений по поводу возможных поставок Украине находящихся на балансе канадского Минобороны танков Leopard 2. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Нам нечего объявить сегодня, но мы продолжим изучать [вопрос] о том, чем Канада может помочь [Украине]", - сказал он. Трюдо напомнил, что Оттава уже оказала Киеву гуманитарную, финансовую и "значительную военную помощь". По его словам, его правительство находится в постоянном контакте с украинскими властями и военными относительно поставок вооружений и оказания другой помощи. "И мы продолжим это делать", - подчеркнул Трюдо.

По данным из открытых источников, Канада в 2007 году приобрела у ФРГ 82 танка Leopard 2.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Берлин по вопросу поставок танков Украине действует в координации с союзниками. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, по результатам которой министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке Украине Leopard. Участники встречи договорились о крупных поставках Киеву других видов вооружений, включая БМП, артиллерийские системы, ПВО, легкие танки и крупные партии различных боеприпасов. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.