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ЦАМТО

Подписан контракт на поставку дополнительных вертолетов AW-169M ВС Австрии

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Источник изображения: Фото: edrmagazine.eu

ЦАМТО, 23 января. Группа Leonardo 20 января объявила о подписании контракта на поставку 18 дополнительных легких многоцелевых вертолетов AW-169M для Минобороны Австрии.

Контракт с Управлением авиационных вооружений и летной годности Национального директората по вооружениям Минобороны Италии стоимостью 304 млн. евро был заключен после подписания в декабре 2022 года поправки к соглашению между правительствами Италии и Австрии (G2G), в соответствии с которой Австрия реализовала опцион на поставку дополнительных машин.

Данный контракт позволит увеличить общее количество AW-169M LUH в составе ВС Австрии до 36 ед. Первый вертолет, в соответствии с базовым контрактом, был поставлен в декабре 2022 года. Передача вертолета стала важной вехой для Leonardo, поскольку это первая поставка на экспорт варианта AW-169M.

Австрийские экипажи уже прошли подготовку в академии Leonardo в Сесто-Календе (Италия) при поддержке специалистов СВ Италии. Ожидается, что поставки всех вертолетов будут завершены к 2028 году.

Инициатива Италии и Австрии направлена на укрепление двустороннего сотрудничества и установление стратегического партнерства в секторе вертолетов. AW-169M LUH заменят устаревшие "Алуэтт-3", состоящие на вооружении с 1960-х гг.

AW-169M представляет собой военный вариант AW-169. Платформа отличается высокой мощностью и маневренностью, может применяться в широком диапазоне условий эксплуатации, включая жару и высокогорье.

Как сообщал ЦАМТО, 2 декабря 2021 года министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписали межправительственное соглашение о совместной покупке вертолетов. 20 декабря 2021 года представители министерств обороны Австрии и Италии подписали контракт стоимостью 346 млн. евро на поставку 18 легких многоцелевых вертолетов AW-169M группы Leonardo. Шесть AW-169 будут поставлены в учебном варианте "B", а 12 ед. – в усовершенствованном варианте "MA" с оборудованием для выполнения различных задач и оснащенном системами вооружения. Соглашение включало опцион на поставку 18 дополнительных вертолетов.

Межгосударственный контракт также предусматривает поставку комплектов оборудования для выполнения задач, комплексного логистического пакета, тренажеров, систем вооружения, комплектов самообороны, средств ведения разведки и спасательного оборудования, а также обучение летчиков и технических специалистов.

Новые вертолеты предназначены для перевозки войск, огневой поддержки, оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, пожаротушения, спасения в горах и медицинской эвакуации.

Предполагается, что в рамках опциона шесть вертолетов будут поставлены в учебно-тренировочной конфигурации AW-169B, а остальные 12 ед. – в усовершенствованной многоцелевой конфигурации AW-169MA. Соглашение также включает поставку запасных частей, тренажеров, сопутствующие услуги по обучению и поддержке в течение трех лет.

Как планируется, в рамках первого контракта 12 вертолетов AW-169M будут размещены на базе в Айген-им-Эннсталь, а шесть – в школе ВВС и ПВО в Лангенлебарне.

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Страны
Австрия
Италия
Компании
Leonardo
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