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Вооруженный конфликт на Украине вступил в свою новую фазу, которая является более смертоносной и судьбоносной. Об этом говорится в редакционной колонке американского издания New York Times.

В опубликованном материале утверждается, что, несмотря на то, что боевые действия зашли в тупик, ожесточенные бои продолжаются, и обе стороны конфликта планируют новый раунд активных наступательных действия, которые предполагаемо намечены на конец зимы или весну текущего года.

В рамках проведения частичной мобилизации в России удалось увеличить свои вооруженные силы на 300 тысяч военнослужащих, готовых к участию в боевых действиях, а входящие в систему оборонно-промышленного комплекса предприятия круглосуточно выпускают необходимую для армии продукцию.

Арсеналы украинской армии же постоянно пополняются поставляемой странами Запада системами ПВО и бронетехникой.

Авторы размещенной в редакционной колонке статьи предполагают, что в ближайшее время начнутся широкомасштабные боевые действия, в ходе которых на полях Украины столкнется западная и российская военная техника.

Украина и ее союзники рассчитывают, что поставленное странами Запада оружие даст Киеву все шансы на успех в сдерживании грядущего наступления ВС РФ и даже достичь некоторых успехов и занять некоторые удерживаемые российской армией территории.

Также, по мнению издания, основной целью масштабных боевых действия является принуждение России к мирным переговорам на условиях Киева и его западных союзников.