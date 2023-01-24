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ТАСС

Оппозиция призвала президента Молдавии воздержаться от призывов к вхождению в НАТО

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Как считают в Партии социалистов Республики Молдова, "западные кураторы" Майи Санду хотят, чтобы в стране "полыхнуло", как на Украине

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" призвала президента Молдавии Майю Санду воздержаться от призывов к вхождению республики в НАТО. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении партии после аналогичной критики со стороны Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

"По всей видимости, западным кураторам Майи мало страданий украинцев. Им нужно, чтобы полыхнуло и в Молдове. Вот и ведут наших недоделанных правителей по самому трагическому сценарию. Как будто не понятно, как будут реагировать на заявления об отказе от нейтралитета и вступлении в НАТО наши традиционные партнеры на востоке", - цитирует пресс-служба партии заявление ее лидера Илана Шора. Оппозиция обратила внимание, что отрицательное отношение к НАТО большинства граждан Молдавии показывают все опросы общественного мнения.

В интервью Politico на прошлой неделе Санду заявила о важности укрепления оборонного потенциала Молдавии в контексте событий на Украине. Она также считает, что надежную защиту республике может гарантировать только НАТО, однако отметила, что присоединение к военному блоку должны поддержать граждане страны.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось бюро по связям с НАТО.

Ранее Санду также выражала заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был "навязан" Молдавии после приднестровского конфликта и не должен мешать взаимодействию с блоком.  

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Страны
Молдавия
Украина
Проекты
NATO
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