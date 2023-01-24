Внук Шарля де Голля заявил, что его дед сегодня был бы на стороне России

Российско-украинский конфликт спровоцирован США и противоречит интересам Франции, цитирует Le Figaro внука Шарля де Голля Пьера. По его мнению, в материальном плане больше всех проиграют европейцы, именно им придется заплатить высокую цену.

Жан-Луи Трамбле (Jean-Louis Tremblais)

Внук генерала де Голля сожалеет, что Франция занимает сторону США и НАТО в украинском конфликте. Во имя исторической дружбы с Россией и голлистской мысли он заявляет об этом громко и ясно.

За одним де Голлем может скрываться другой. Мы знаем хорошо де Голля июня 1940 года, меньше де Голля июня 2022 года. Как и его дед, на которого он охотно ссылается, де Голль, четвертый сын адмирала Филиппа де Голля, утверждает, что он "человек неприятия". Он не приемлет общепринятую версию российско-украинского конфликта, который, по его словам, спровоцирован США и противоречит интересам Франции.

Вопреки почти единодушной позиции западных стран, защищающих Украину, на территорию которой зашли иностранные войска в нарушение всех норм международного права, он выразил это "еретическое" мнение в речи, произнесенной 14 июня в посольстве России по случаю Дня России. Что так задело этого советника по стратегии и корпоративным финансам, обладателя степени магистра высшей коммерческой школы и резидента Швейцарии, что в возрасте 59 лет он ввязывается в полемику, от которой он не получит ничего, кроме тумаков?

"Как наследник генерала я считал своим долгом восстановить правду. Мое выступление 14 июня — личная инициатива. Это не было запланировано, и я написал речь накануне. Я поставил в известность посла, но он не знал, что я собирался сказать. Наши два народа связывают многолетняя дружба и кровь, пролитая в борьбе против нацистов. Более того, мой дед видел в России незаменимого союзника, потому что она поддержала его идею равновесия Европы. Меня поражает то, что Владимира Путина представляют постоянно злодеем, а его украинского коллегу – добряком", - сказал Пьер де Голль. И процитировал своего деда: "Катастрофическое решение Наполеона I напасть на Александра I — самая большая ошибка, которую он совершил. Ничто не заставляло его. Это противоречило нашим интересам, нашим традициям, нашему национальному духу. Именно с войны между Наполеоном и русскими начинается наш декаданс".

"Европа — главная проигравшая"

У Пьера де Голля нет достаточно резких слов, чтобы осудить нынешний конфликт. Игнорируя всеобщее осуждение, объектом которого является Россия, он продолжает "железобетонно" стоять на позиции, которую занял еще в июне: "Это экономическая и финансовая война, которую ведут против Москвы Соединенные Штаты и которую подхватил Европейский Союз при поддержке НАТО. Но больше всех проиграют европейцы, потому что мы платим высокую цену. Нашим компаниям угрожает новое повышение цен на электроэнергию. Они вынуждены сокращать производство и отправлять своих сотрудников в вынужденный отпуск. Инфляция и рецессия усиливают социальный разрыв. С другой стороны, США, которые хотят воевать до последнего украинца, а может, и до последнего европейца, ничем не рискуют. Они больше всех получают выгоду от этого конфликта. Лучшим доказательством является принятое в декабре президентом Зеленским решение доверить восстановление своей страны американскому инвестиционному фонду BlackRock".

Пьер де Голль не отрицает, что в ходе своей "спецоперации" Россия нанесла удар первой, но, по его мнению, Владимира Путина вынудили к проведению спецоперации: "Запад не выполнил своих обязательств 1990-х годов (не расширяться на восток). Разве могла Москва смириться с необузданным и безрассудным экспансионизмом НАТО? Как вы думаете, как президент России должен был отреагировать на это окружение? Но не стоит обольщаться: вопреки тому, что везде вбивают в голову, русские очень далеки от поражения. Они шахматисты. Они сдержали инфляцию на уровне 3% и реорганизовали производство. Говорят, что Владимир Путин изолирован на международной арене, но на самом деле его поддерживают такие страны, как Китай, Индия и Саудовская Аравия. Что касается его народа, то 60% одобряют его действия: а ну-ка, найдите мне такой же уровень поддержки властей в любой западной стране!"

В заключение он сказал: "Поставляя оружие Киеву, Франция подвергает себя опасности. Мы сегодня порабощены НАТО, и наши армии, недоукомплектованные людьми и техникой, позорно зависят от альянса. Где суверенная и уважаемая Франция моего деда?"

Нет сомнения, что такая позиция Пьера де Голля никого не оставит равнодушным. В том числе, наверняка, даже в его собственной семье.