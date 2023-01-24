Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.

Лавров: учения Россия-КНР-ЮАР транспарентны, вся информация по ним была предоставлена

ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.

"По военно-морским учениям, я думаю, тут даже комментировать нечего. Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Не понимаю, у кого они могут вызвать "смешанную" реакцию", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

При этом Лавров подчеркнул, что учения, наверное, могут вызвать таковую реакцию у американских коллег.

"Американские коллеги считают, что учения по всему миру могут проводить только они. Сейчас они активно занимаются военно-морскими учениями в рамках индоокеанских стратегий вокруг КНР, в Южно-Китайском море, в Тайванском проливе, и ни у кого это не вызывает никакой смешанной реакции", - подметил дипломат.

Министр отметил, что учения РФ-КНР-ЮАР транспарентны. По его словам, Россия вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами представила необходимую информацию, и добавил, что российская сторона "не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации".

"Мы - просто за то, чтобы каждая страна имела свои права в международной системе, как это предусмотрено уставом ООН", - заключил Лавров.