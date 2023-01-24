В правительстве Венгрии выступили против очередного пакета антироссийских санкций

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Правительство Венгрии выступило против очередного, десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что антироссийские санкции ведут страны Евросоюза в тупик как с точки зрения экономики, так и политически, а также в сфере безопасности. Сийярто также добавил, что считает ошибочным решение относительно очередного пакета санкций против России.

В настоящее время глава венгерского МИД находится в Брюсселе, где принимает участие в совещании министров иностранных дел входящих в Евросоюз стран. В ходе встречи планируется провести обсуждение десятого пакета антироссийских санкций. Предполагается, что работа над окончательным вариантом этого документа будет завершена до 24 февраля текущего года.

В январе в правительстве Венгрии заявили, что по результатам проведенных национальных консультаций подавляющее большинство граждан страны высказалось против санкций Евросоюза, направленных против России. Свои голоса против антироссийских санкций отдали 97% граждан Венгрии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на недавнем международном экономическом форуме в Давосе анонсировала новый, десятый пакет антироссийских санкций, направленный на устранение недочетов, допущенных в предыдущих девяти санкционных пакетов, затрагивающих разные отрасли экономики России. Однако, точная дата принятия нового пакета санкций в настоящее время не называется.